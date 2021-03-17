GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2021

17.03.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Törenlerine katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulunacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Törenlerine katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulunacak.

(Çanakkale/12.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışına katılacak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini, esnafı, Malkara Et Kombinasını ziyaret edecek. Alçıtepe, Çanakkale Şehitler Abidesi, Namık Kemal'in mezarı ve Süleyman Paşa Türbesi, Çimpe Kalesi ve Gelibolu Belediyesi'ne de ziyarette bulunacak olan Kılıçdaroğlu, Bolayır köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Tekirdağ/Çanakkale/10.00-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek Devlet Övünç Madalyası Tevcihi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/11.00)

3- MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale ile Biga ve Eceabat ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunacak, Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.30-16.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan'daki temasları kapsamında tarım alanlarında bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Bakü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gelibolu Eceabat Yol Şantiyesini ziyaret edecek,18 Mart Şehitleri Anma Programı'na katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Çanakkale/10.00-15.00)

3- Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Anadolu Ajansı (AA) Enerji Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/11.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.

(Ankara/14.00)

5- TCMB, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

6- TÜİK, 2020 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" haber bültenini, 2019-2020 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısı hakkındaki bilimsel değerlendirmenin sonucunu duyuracak.

2- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek.

(Washington)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı sporcular tarafından takdim edilecek.

(Ankara/12.00)

2- Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu, rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 29. hafta maçları yapılacak.

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/12.00)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek. Antrenman öncesi futbolcu Dimitrios Pelkas, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/15.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalinde Birevim Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'ın KSC Szekszard takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/18.00)

8- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi vereceği turnuva, Macaristan'da serbest stilde müsabakalarla başlayacak.

(Budapeşte/13.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

1915 Çanakkale Köprüsü, Mustafa Şentop, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2021 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arsasından usulsüz yol geçen vatandaş, dubalarla nöbet tutmaya başladı Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Chelsea, sahasında Atletico Madrid'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Chelsea, sahasında Atletico Madrid'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi         
00:57
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli yaşamını yitirdi Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli yaşamını yitirdi         
00:25
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek         
23:37
Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı         
23:12
Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması         
22:51
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 01:32:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei