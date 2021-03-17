GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Törenlerine katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulunacak.

(Çanakkale/12.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışına katılacak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini, esnafı, Malkara Et Kombinasını ziyaret edecek. Alçıtepe, Çanakkale Şehitler Abidesi, Namık Kemal'in mezarı ve Süleyman Paşa Türbesi, Çimpe Kalesi ve Gelibolu Belediyesi'ne de ziyarette bulunacak olan Kılıçdaroğlu, Bolayır köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Tekirdağ/Çanakkale/10.00-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek Devlet Övünç Madalyası Tevcihi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/11.00)

3- MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale ile Biga ve Eceabat ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunacak, Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.30-16.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan'daki temasları kapsamında tarım alanlarında bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Bakü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gelibolu Eceabat Yol Şantiyesini ziyaret edecek,18 Mart Şehitleri Anma Programı'na katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Çanakkale/10.00-15.00)

3- Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Anadolu Ajansı (AA) Enerji Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/11.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.

(Ankara/14.00)

5- TCMB, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

6- TÜİK, 2020 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" haber bültenini, 2019-2020 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısı hakkındaki bilimsel değerlendirmenin sonucunu duyuracak.

2- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek.

(Washington)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı sporcular tarafından takdim edilecek.

(Ankara/12.00)

2- Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu, rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 29. hafta maçları yapılacak.

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/12.00)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek. Antrenman öncesi futbolcu Dimitrios Pelkas, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/15.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalinde Birevim Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'ın KSC Szekszard takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/18.00)

8- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi vereceği turnuva, Macaristan'da serbest stilde müsabakalarla başlayacak.

(Budapeşte/13.00)

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