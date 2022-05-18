GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kollarının düzenleyeceği Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli, federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, " Yücel Arzen: İstiklal Türküleri" lansmanı ile gençlerin ve sporcuların kabulüne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tütün İskelesi'nde konuşacak, yürüyüşe katılacak, İlkadım Belediyesini ziyaret edecek.

(Samsun/15.45/16.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakü Türk Şehitliğini ziyaret edecek, Bakü Türk Okullarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına katılarak Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov ile görüşecek.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kuruluna iştirak edecek Kirişci, Türk markaları mağazalarının açılışını yapacak, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak ve Türk iş insanları ile bir araya gelecek.

(Bakü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu 2022 Zirvesi'nin ikinci gününde bakanlar kapalı ve açık oturumuna katılacak, İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Leipzig)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlerde (BM) Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılacak.

(New York)

2- ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u Beyaz Saray'da ağırlayacak.

(Washington)

SPOR

1- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48, 52, 57, 63, 70 ve 81 kilolarda finaller yapılacak. Milli sporculardan 48 kiloda Ayşe Çağırır altın madalya mücadelesi verecek.

(İstanbul/18.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu Sırbistan'da başlayacak; yarı final mücadelelerinde Anadolu Efes ile Olympiakos, Barcelona ile de Real Madrid karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/19.00/22.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko, üçüncü maçta Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

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