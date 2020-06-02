Güneydoğu'dan 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika

Güneydoğu'dan 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Mayıs 2020 ihracat rakamlarını açıklayarak, Gaziantep'ten bu ay 483 milyon 745 bin dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Güneydoğu'dan 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Mayıs 2020 ihracat rakamlarını açıklayarak, Gaziantep'ten bu ay 483 milyon 745 bin dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.


Covid-19 pandemisi dünya genelinde ve Türkiye'de birçok sektörü olumsuz etkilerken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi de bu olumsuzluklardan payını aldı. Mayıs 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın ilk beş aylık sürecindeki kaybın yeni dönemde telafi edilmesi için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Gaziantepli ihracatçıların, pandemi döneminde ihracatın sürdürülebilirliğini korumak için olağanüstü bir gayret sarf ettiğini dile getiren Başkan Kileci, bu süreçte vatandaşın ihtiyaç duyduğu maske ihtiyacının karşılanması için de önemli bir çaba içerisine girdiklerini ifade etti. Türkiye'nin maske üretimine Birlik olarak sağladıkları kumaş tedariği konusundaki çalışmalara değinen Kileci, "Birliklerimiz, maske üretiminde ihtiyaç duyulan kumaşın temin edilmesi için non-woven (dokunmamış kumaş) üreten üye firmalarımızı organize etmiş ve üretilen 250 milyon maskelik kumaş, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye (USHAŞ) teslim edilmiştir. Buna ek olarak Birliklerimiz, maske ve diğer koruyucu ekipman için gereken kumaşın tedariği konusunda Sağlık Bakanlığı, USHAŞ ve Devlet Malzeme Ofisi ile koordineli bir şekilde, %90'ı Gaziantepli firmalar olmak üzere, Türkiye genelindeki non-woven üreticisi firmaları üretim konusunda organize ediyor. Yine Mayıs ayında Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Naksan Holding ile imzaladığımız bir protokolle, 15 günde 15 milyon maske üretimine dahil olduk. Buna göre Birliklerimiz, Gaziantep ve Bölge illerinde dağıtılmak üzere üretilecek 15 milyon maske için, kendi bütçesinden 1 milyon TRY değerinde kumaş hibe etti. Pandemi ile mücadelede halk sağlığı için yürütülen tüm çalışmaların bir parçası olmaya ve bu salgını hep birlikte yenmeye kararlıyız. Burada vatandaşlarımıza düşen ise, bunca emek ile üretilen maskeleri doğru kullanmaları, maskesiz sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek günlük yaşamlarına devam etmeleridir. Tüm çabamız, onların güven ve sağlık içinde hayata dahil olabilmeleri içindir" dedi. Mayıs ayında yürüttükleri eğitim faaliyetlerine de değinen Kileci, "Birliklerimiz, gündemdeki gelişmelere dair çeşitli online eğitimler vermeye Mayıs ayında da devam etti. Ücretsiz online eğitimlerde; Yeni Dönemde Değişen Yönetim Becerileri, Covid-19'a Rağmen Satış, İletişim Benim İşim, Pandemi Günlerinde Motivasyon, Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni başlıkları ele alındı. Bu eğitimleri toplamda 803 katılımcı ile tamamladık. Gösterilen bu yoğun ilgi, bu tarz işler yapma konusunda bize güç veriyor. Diğer yandan, Mayıs ayının başında başlayan ve 725 başvuru alan 100 saatlik, sertifikalı Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimimiz halen devam ediyor. Önümüzdeki ay ise kalan başvurular arasından seçilecek kursiyerlere, aynı program kapsamında iki Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi daha düzenlenecek" şeklinde konuştu.


İhracattaki düşüş Mayıs'ta da devam etti


Mayıs 2020'de Gaziantep'ten 483 milyon 745 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyleyerek, ilk beş aylık dönemde ise gerçekleştirilen ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 gerilemeyle 3 milyar 225 milyon 925 bin dolar olduğunu ifade etti. Yılın ilk beş aylık döneminde toplam 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kileci, Türkiye'de olduğu gibi dünyanın bir çok ülkesinde ve bölgesinde, üretim ve ihracat noktasında normalleşme sinyalleri olduğuna da dikkat çekti. Başkan Kileci, "2020 yılının ilk beş aylık döneminde Güneydoğu Anadolu'dan 184 ülkeye toplam 3 milyar 225 milyon 925 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken aynı dönemde Gaziantep'ten 2 milyar 800 milyon 925 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Mayıs ayında ise Gaziantep'in ihracatı yüzde 29,2 azalışla 483 milyon 745 bin dolar, Bölgemizin ihracatı yüzde 29 azalışla 568 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayındaki bu azalışta, resmi tatiller sebebiyle mesai yapılmayan 4 iş gününün etkisi olduğu görülmektedir. Normalleşme sinyalleri olduğunu ve ticaretin toparlanma sürecine girdiğini görüyoruz. İhracatçılarımız, önceki aylarda gördüğümüz artış ivmesini yakalamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Devletimizin ekonomide aldığı tedbirler ve dünya ticaretinin yavaş yavaş normale dönmesinin de etkisiyle, önümüzdeki aylarda ihracatımızda bir yükseliş trendi yakalanmasını bekliyoruz. Tüm güçlüklere rağmen Gaziantep, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6. il olmuştur. Ayrıca ilimizin ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 140,32'dir" ifadelerini kullandı.


GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 41,7 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 18,6 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 15,8 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. 184 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci; "Bu ülkelerden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, İsrail, Libya, Venezuella bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca; makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim, ile demir-çelik mamülleri bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" diye konuştu.


Gaziantep İhracatta 6. Sırada


GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ilinin Gaziantep olduğunu belirterek, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Gaziantep'ten 2 milyar 800 milyon 925 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili olduğunu da sözlerine ekledi. Başkan Kileci Gaziantep'ten en çok ihracat yapılan ürünlerin de Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.


2020 yılı Mayıs ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise; Mardin'den 47,4 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 47 milyon dolar, Malatya'dan 13,5 milyon dolar, Diyarbakır'dan 12 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 10,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 8 milyon dolar, Kilis'ten 2,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 20:12:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güneydoğu'dan 568 milyon 810 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]