Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Yaşam

Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar

Haberin Videosunu İzleyin
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
15.01.2026 11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Haber Videosu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kız kardeşini korumak isterken çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır cinayeti davası gerginlikle başladı. Adliye koridorunda sanık yakınlarının tahrik edici sloganlar atması mağdur aile ve destekçilerini sinirlendirdi. Adliye koridorunda ses yükselirken mahkeme başkanı tüm yakınların adliyeyi terk etmesi yönünde uyardı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kız kardeşi ve annesini korumak isterken çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır (23) cinayetine ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan dava Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerginlikle başladı.

ADLİYE KORİDORU KARIŞTI

Mübaşirin tarafları duruşma salonuna çağırmasıyla adliye koridoru karıştı. Mağdur aileye destek vermek için adliyeye gelenler yuhalayarak katil zanlılarına tepki gösterdi.

Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Öldürülen Hakan Çakır

SANIK YAKINLARINDAN TAHRİK EDİCİ SLOGANLAR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; bu sırada sanık yakınlarının mağdur aile ve destekçilerini tahrik etmek amacıyla "katil Şahinler" şeklinde sloganlar atmaya başlamasıyla tansiyon iyice yükseldi. Bu sözleri duyan mağdur aile yakınları sanık yakınlarına tepki gösterdi.

MAHKEME BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ

Adliyede tahrik edici sloganlar atan sanık aile yakınları dışarı çıkarıldı. Mahkeme başkanı mağdur aile yakınlarının da koridordan çıkarılmasını istedi. Görevli memurlar, koridorda bekleyen mağdur aile yakınlarına adliyeyi terk etmeleri yönünde uyardı.

Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Keçiöğren ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartışmıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralanmıştı.

Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Ahmet Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. tutuklanmıştı.

Vahşet sonrası sanıkların sosyal medya hesaplarında çok sayıda silah ve kesici aletle paylaştıkları fotoğraflar tepki toplamış ve Çakır ailesinin ölüm tehdidi aldığı mesajlar gündeme gelmişti.

Sanıklardan Ahmet Emir Z., babası Cemal Z ve U.K hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve çeşitli suçlardan 45 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

18 yaşından küçük olan iki kardeş için ise "Kasten öldürme" ve "Yaralama" suçlarından 41 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar

