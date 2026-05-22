Halkbank 88 yaşında!

22.05.2026 14:55  Güncelleme: 14:58
Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil: “88 yıldır aynı vizyon ve kararlılıkla Ülkemizin kalkınma yolculuğuna eşlik ediyoruz.”

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Banka’nın 88. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bankamız, 88 yıldır aynı vizyon ve kararlılıkla Ülkemizin kalkınma yolculuğuna eşlik etmeyi sürdürüyor.” dedi. İnsanı merkeze alan, toplumun tüm kesimlerine duyarlı ve çağın getirdiği yeniliklere açık bir yaklaşımı ilke edindiklerini söyleyen Özdil, “Tüm süreçlerimize yansıttığımız bu anlayışı, geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, 88 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Ülkemizin öncelikleri olacaktır.” diye konuştu.

1938 yılında esnafı, sanatkârı, üretimi ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla temelleri atılan Halkbank, 88. yaşını kutluyor. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Özdil açıklamasında, Türkiye ekonomisine sundukları katkıları, kadın ve genç girişimcilere yönelik stratejik destekleri ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi.

Halkbank’ın Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kurulduğunu hatırlatan Recep Süleyman Özdil, “1 milyon 200 bin Türk Lirası sermaye ile esnaf, sanatkâr ve küçük işletmelerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Halkbank, 88 yıldır aynı kararlılıkla Ülkemizin kalkınma yolculuğuna eşlik etmeyi sürdürüyor.” dedi.

‘Önce Halk Sonra Banka’ misyonunu gururla hayata geçirdiklerini belirten Özdil, şunları söyledi: “Bu vizyon ve anlayış, bizi 4,4 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğe ve 3,4 trilyon TL’ye ulaşan kredi hacmine taşıyarak, sektörün gelişimine katkı veren bir aktör haline getirmiştir. Ne mutlu ki, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna güç katan Halkbank, bugün 28 bini aşan insan kıymeti ve yurt içindeki 1.106 şubeden oluşan geniş hizmet ağıyla bir finans kuruluşu olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor.”

“Kuruluşumuzdan bu yana esnaf ve KOBİ’lerin en büyük destekçisiyiz”

Halkbank’ın kuruluşundan bugüne KOBİ’lerin ve esnafın en güçlü destekçisi olduğunun altını çizen Recep Süleyman Özdil, “İçselleştirdiğimiz bu köklü misyon; bugün ticari kredilerdeki istikrarlı büyümemiz ve KOBİ bankacılığındaki öncü konumumuzda karşılık buluyor.” diye konuştu.

Halkbank Genel Müdürü Özdil, Banka’nın kredi performansına ilişkin şu bilgileri verdi: “2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla ticari kredi hacmimizi 1,9 trilyon TL’ye, gayri nakdi kredi hacmimizi 1,2 trilyon TL’ye, esnaf kredisi hacmimizi ise 323 milyar TL’ye ulaştırdık. KOBİ kredilerimizin toplam ticari krediler içindeki payını yüzde 55,6 seviyesine çıkarırken; 2002 yılından 2026’nın ilk çeyreğine kadar 4,6 milyon esnafımıza 778 milyar TL finansman sağladık. Böylelikle ekonominin görünmeyen kahramanları KOBİ’lerin en büyük destekçisi olma unvanını gururla taşıyoruz.”

Halkbank’ın toplumun tüm kesimlerine aynı duyarlılık ve hassasiyetle yaklaştığını vurgulayan Recep Süleyman Özdil, toplumsal kalkınmanın ancak kadınların ekonomideki varlığının artırılmasıyla mümkün olacağına inandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bunun en somut örneği kadın girişimcilere sağladığımız desteklerdir. 2021 yılından itibaren 271 bini aşkın kadın girişimciye 129 milyar TL finansman sağladık. Türkiye’de kadınlara sağlanan her üç krediden birinin altında Halkbank’ın imzası bulunmaktadır. Her bir üreten kadının yalnızca kendi hayalini değil, Türkiye’nin ekonomik geleceğini de büyüttüğüne inanıyor; bu anlayışla yurdumuzun dört bir yanında Üreten Kadınlar Buluşmaları’nı düzenliyoruz. Girişimci kadınların başarı hikayelerini görünür kılan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ise bugün, Türkiye çapında etkili bir girişimcilik markası haline gelmiştir. Bu kapsamlı yolculukta genç kızların, bilim ve teknoloji dünyasında daha çok var olabilmelerini de teşvik ediyoruz. BİGE-Bilim Kızlarla Gelecek projemizle, genç kızların; mühendislikten yazılıma, matematikten teknolojiye kadar her alanda potansiyellerini keşfetmelerine öncülük ediyoruz.”

“210 bin girişimciye 44 milyar TL kredi sağladık”

Küresel ekonominin merkezinde teknolojiyle harmanlanmış yenilikçi fikirlerin yer aldığını dile getiren Recep Süleyman Özdil, 210 bin girişimciye sağladıkları 44 milyar TL tutarındaki kredi desteğiyle bu fikirlerin ekonomik başarılara dönüşmesine öncülük ettiklerini vurguladı.

Türkiye’nin geleceği olan gençlerin değişimdeki gücüne inandıklarını işaret eden Özdil, “Gençlere duyarlı” banka kimliğiyle onların ihtiyaçlarını anlayan, hayallerine ve yenilikçi projelerine eşlik eden bir anlayışla hareket etmeyi sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

“Jet Luck, HUBrica, Gençİz ve Girişimciliğe İlk Adım gibi programlarımızla gençlere hem stratejik rehberlik ve gelişim imkânı sunuyoruz hem de onlara ilham oluyoruz. Gençlerimiz gibi çocuklarımız da en kıymetli hazinemiz. ‘Çocuklara duyarlı’ bankacılık anlayışımızla, henüz hayatlarının ilk yıllarında onlara tüketim, tasarruf ve çevre bilincini kazandırmayı amaçlıyoruz. Halkbank Çocuk Tiyatrosu ile bu değerleri sanatın diliyle çocuklarımıza aktarıyoruz.”

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunu sağlıklı bir geleceğin ve kalıcı toplumsal refahın en güçlü dayanağı olarak gördüklerini ifade eden Recep Süleyman Özdil, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen “2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda, ailelerimizin hayatına dokunan finansal çözümlerle onların yanında olmayı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

