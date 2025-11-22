Harput Kalesi'nde Roma Dönemi Gizli Geçit Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Harput Kalesi'nde Roma Dönemi Gizli Geçit Ziyarete Açıldı

Harput Kalesi\'nde Roma Dönemi Gizli Geçit Ziyarete Açıldı
22.11.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki Harput Kalesi'ndeki Roma Dönemi gizli geçidin konservasyon çalışmaları tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde, 4 bin 500 yıllık kesintisiz yerleşimin izlerini barındıran Harput Kalesi, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edildi. Kalenin ikinci kapısının batısında ortaya çıkarılan gizli geçidin, kazı ve restorasyonu tamamlandı. Yer altına yaklaşık 22 basamaklı merdivenle inilen, 15 metre uzunluğa ve 2 metre çapa sahip gizli geçit, kemerli ve tonozlu yapısıyla Roma Dönemi'nin mimari özelliklerini yansıtıyor.

Doğu ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

"ROMA DÖNEMİ'NİN ORİJİNAL TUĞLALARI VE HARCIYLA YAPILMIŞ"

Gizli geçidin konservasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, kalede şu ana kadar 4 gizli geçidin tespit edildiğini belirterek "Gizli geçitler, özellikle kaleler kuşatıldığı zaman içerdekiler, çok darda kaldığında su ve gıda ihtiyaçları bazen de silah savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılırlar. Bu kalede şu an gördüğümüz yerde, 17 basamakla aşağı iniyoruz. Dönüş U şeklinde, dışarıya doğru aşağı meyilli şekilde yapılmış. Kalede 4 tane olduğunu söylemiştim, özellikle bunlar dönemin mimarı özelliklerine göre yapılıyorlar. Şu an bulunduğumuz yerde, şu gördüğümüz kısım, Roma Dönemi'nin orijinal tuğlaları ve harcıyla yapılmış. Bazı yerde düşmeler olmuştu, bunun üstünde yıkıntı olmasın diye biz burayı güçlendirdik ve şu anda kısmen ziyarete açık hale geldi. Aydınlatmasını da yaptık ama kalede daha Kızlar Burcu var. Kalenin önündeki hamamdan kalenin içine giren geçit de var. Ayrıca doğu taraftaki Meryem Ana Kilisesi'nden Harput Kalesi'ne çıkan bir basamaklı gizli geçidimiz de var. En az 4 tane diyoruz, belki kazılar devam ettikçe bu sayı da çoğalacak. Şimdi sözlü bilgilerden daha kalede birkaç tane daha gizli geçit olduğunda anlıyoruz. Fakat şu anlık, onu ispatlamış durumda değiliz" dedi.

Doğu ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

"ÜST ÜSTE 3 TANE TANDIR SİSTEMİ ORTAYA ÇIKTI"

Prof. Dr. İsmail Ayraç, alandaki çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Gizli geçidimizde aslında zamanında kazının büyük kısmı tamamlanmıştı, fakat eksikler vardı. ve bunun konservasyonunu yaptık. Konservasyonunu yaparken, üst kısımdaki kesitlerden tandırlar görmeye başladık. En üstten aşağı doğru indikçe üst üste 3 tane tandır sistemi ortaya çıktı. Burası, en azından bu gizli geçidin yapıldığı milattan sonra 1'inci yüzyıl Roma Dönemi'nden beri, özellikle üst kısmında sürekli bir atölye üretim merkezi olarak kullandığını anladık. Hemen yanlarında küllükler de çıktı. Hem gizli geçidin kendisi hem de üst kısımdaki tandırlar ve atölyelerin olduğu bölge tamamen ziyarete açık hale geldi. Hemen bunun yanında 52 basamaklı su sarnıcımız var. Onun üstünde yine demirci atölyeleri var, dolayısıyla yerleşim bakımından yoğun bir alan burası. Buranın büyük bir kısmında 2025 yılı sonu itibarıyla kazı, restorasyon ve konservasyonları tamamladık, ziyarete açık hale getirdik. Bazı küçük düzeltmelerle özellikle şimdiden sonra isteyen vatandaşlarımız kısmen ziyaret edebilecek. Özellikle bahar sezonundan sonra da gezi alanlarında açıklama levhaları, bilgileriyle beraber daha iyi bir ortamda ziyarete açmış olacağız" diye konuştu.

Doğu ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı
Doğu ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı
Doğu ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı
Kaynak: DHA

Edebiyat, Elazığ, Harput, Kültür, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harput Kalesi'nde Roma Dönemi Gizli Geçit Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en çok göç veren kenti Nüfusun yüzde 40’ı şehri terk etti Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı Eczane çalışanına sokak ortasında cinsel saldırı
10 yaşında lise mezunu oldu: Okulu bitirmem 2 yılımı aldı 10 yaşında lise mezunu oldu: Okulu bitirmem 2 yılımı aldı
Emre Belözoğlu’ndan olay yaratacak bahis sözleri: Bizi yaktın diyorlar Emre Belözoğlu'ndan olay yaratacak bahis sözleri: Bizi yaktın diyorlar
Kütahya’da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi Kütahya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
Arnavutköy’de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü Arnavutköy'de işten çıkarılma tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada otel sahibi yeniden gözaltına alındı Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada otel sahibi yeniden gözaltına alındı
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı 3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı
İmralı ziyareti için karar günü Kurtulmuş’tan toplantıya saatler kala yeni hamle İmralı ziyareti için karar günü! Kurtulmuş'tan toplantıya saatler kala yeni hamle
17 hakemin MASAK raporu ortaya çıktı Bahisten dönen paralara bakın 17 hakemin MASAK raporu ortaya çıktı! Bahisten dönen paralara bakın
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü Babadan yasak aşk cinayetinin seyrini değiştirecek sözler İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Babadan yasak aşk cinayetinin seyrini değiştirecek sözler

10:43
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
10:40
Torreira’nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
10:32
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye’ye geliyor
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
10:19
5 kuruş ödemeyecekler Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
09:58
Türkiye’nin en pahalı evi satışa çıkarıldı Emlakçılar fiyat biçemiyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
09:42
Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart
09:30
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı İşte çıkan sonuç
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
09:21
Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara dönüyor
08:57
Türkiye’nin yeni kanayan yarası Murat Övünç da dosyaya girdi
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç da dosyaya girdi
08:25
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran “faşist“ diyaloğu Yüzüne bakarak söyledi
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran "faşist" diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
07:52
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor Personele 3 milyon dolar ödenecek
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 10:58:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Harput Kalesi'nde Roma Dönemi Gizli Geçit Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.