Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor

Aksaray'da ishal ve kusma şikâyetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen 4 yaşındaki Mihra, yanlış iğne yapıldığı iddiasının ardından kalbi durarak yoğun bakıma alındı. Yürüyerek girdiği hastaneden makine ve yatağa bağlı şekilde çıkan küçük çocuk, yaklaşık 9 aydır yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, 1 Mart 2024 tarihinde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İshal ve kusma şikâyeti bulunan Mihra, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorlar tarafından çocuk servisine yatırılan Mihra, 5 gün boyunca tedavi gördü. 5 Mart'ta taburcu edilmesine karar verilen küçük kızın, iddiaya göre taburcu öncesi yapılan bir müdahale sırasında durumu aniden ağırlaştı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Ailenin iddiasına göre, bir hemşire tarafından kolundan damara ilaç enjekte edildiği sırada Mihra'nın kalbi durdu. Ailenin durumu fark edip yardım istemesi üzerine yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Mihra, acilen yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunan Mihra'nın, beynine yeterli oksijen gitmemesi nedeniyle ağır hasar oluştuğu belirtildi. Küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi ancak o günden bu yana bilinci kapalı, yemek yiyemeyen, konuşamayan ve yürüyemeyen bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

"YÜRÜYEREK GİRDİĞİ HASTANEDEN YATALAK ÇIKTI"

Yaşananları anlatan baba Barış Bektaş (37), kızının olaydan önce tamamen sağlıklı olduğunu söyledi. Bektaş,

"Çocuğum neşeli, koşan, oynayan, gülen bir çocuktu. Doktor sabah gelip taburcu edileceğini söyledi. Ardından hemşire odaya girdi. 'Damar tıkalı' diyerek ilacı doğrudan enjekte etti. İlaç yarıya geldiğinde çocuğumun kalbi durdu. Beynine oksijen gitmedi." dedi.

Bektaş, olay sonrası doktorun durumu adli vaka olarak bildirdiğini de belirterek, "7-8 aydır bu haldeyiz. Çocuğumun bilinci yok. Nabız ve solunum cihazlarına bağlı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Aile olarak adaletin yerini bulmasını beklediklerini söyleyen baba Bektaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Biz adalete güveniyoruz. Onun yaşıtları parkta oynuyor, okula gidiyor. Ben ise 'Keşke kızım bir gün benden yine bir şey istese, onunla yeniden parka gidebilsem' diye dua ediyorum. İnşallah adalet yerini bulacak."

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.