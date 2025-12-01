Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, SPA ve masaj salonlarına yönelik fuhuş ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bir masaj salonunda dolap arkasına gizlenmiş özel bir bölme tespit edildi.

115 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bu gizli alanda, çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklendiği belirlenen 9 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadınlara toplam 114 bin 940 TL idari para cezası uygulandı.

256 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca fuhuş gelirinden elde edildiği değerlendirilen 256 bin 700 TL para da ele geçirildi. İş yeri sahibi A.K., "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte operasyondan kareler;