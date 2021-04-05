Hatay'daki Expo 2021'in teması 'Botanik' - Son Dakika

"HATAY'DA KÜLTÜREL, EĞİTİM, TİCARİ VE EĞLENCE FAALİYETLERİ EXPO ALANINDA YAPACAĞIZ"

EXPO 2021 Hatay hakkında bilgi veren Başkan Savaş, 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren EXPO'nun başlayacağını belirtti. Başkan Savaş, "Biz yılın ilk altı ayında etkinliklere başlayacağız ama ondan sonraki altı ayda da festivaller şeklinde devam edecek. Biz bu projeyi altı aylık veya bir senelik yapmadık. Bundan sonra Hatay'da kültürel, eğitim, ticari ve eğlence faaliyetler İskenderun ve Defne'de iki mekanda olacak" dedi.

"EXPO'YU MEDENİYETLER BAHÇESİ TEMASI İLE YAPIYORUZ"

Hatay'ın Asya ve Avrupa'da çiçek ve tıbbı aromatik bitkiler konusunda oldukça zengin bir bölgede olduğuna dikkat çeken Savaş, "Expo'nun ana teması Botanik. Expo'yu Medeniyetler Bahçesi adı altında yapıyoruz. Habib-i Neccar Dağı'nın çok küçük bir alanında radar dediğimiz bölgede 2011 yılında bulunan ve adına Barış ismi verilen bir çiçeğimizi logo yaptık. Barış çiçeğimizin ortalama 13 yaprağı var. 13 yaprağı olduğu için de biz bunu seçtik. Bunun çok büyük bir anlamı var bizim için. Çünkü Hatay yıllardır 13 medeniyete ev sahipliği yapmış. Ve bu Barış çiçeğini logomuz yaptık. Maskotumuzu da sadece Hatay'da Kırıkhan bölgesinde yaşayan dağ ceylanlarımız var. Gazelle gazellaları da maskotumuz yaptık" ifadelerini kullandı.

"BİZ 9 YILDIR SAVAŞIN GÖLGESİNDE YAŞAYAN BİR ŞEHİRİZ"

Suriye'de yaşanan savaşın Hatay'a olan etkisini değerlendiren Savaş, "Biz 9 yıldır savaşın gölgesinde yaşayan bir bölgeyiz. Hatay özellikle sosyolojik, psikolojik ve ekonomik anlamda çok yara aldı. Bizim buradaki ekonomik tablo gittikçe daraldı. 500 bin civarında Suriyeli misafirimiz var. Tabi bunlar belli yerlere yerleştirildi. Bu bölgeler de de tarımla uğraşıyorlar, esnaflık ve ticaret yapıyorlar. Ve inşaatlarda rahat rahat çalışabiliyorlar. Böyle olunca bizim buradaki gençlerimiz işsiz kaldı ve kırsal kesimde de daha çok Suriye'den gelenler çalıştığı için son 9 yılda bizim Hataylı çiftçilikle uğraşan insan sayımız yüzde 69 düştü. Türkiye'de son 12 yılda yüzde 48 düştü" diye konuştu.

"HATAY'DA BİR SIÇRAMA YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Başkan Savaş konuşmasının devamında, " Hatay'da bir sıçrama yapmak zorundaydık. Ve ekonomik tabloya katkı sağlamak zorundaydık. Bunlardan bir tanesi de Expo'ydu. Expo'nun geri planında kırsal kalkınma planı var. Bizim burada çiçekçilik, bahçecilik, fidancılık ve kırsal kesimde yetiştirilen birçok sebze ve meyve konusunda daha az arazisi olan insanlarımız maalesef şehirlere göç etmekte ve şehirlerdeki istihdamı daraltmakta. Şehirlerdeki işsiz genç sayımızı arttırmaktaydı. Suriyelilerin birçok konuda vergisiz çalışması burada haksız bir rekabet yarattı, gençlerimiz işsiz kaldı. Asgari ücretle çalışan çocuklarımız daha az ücretle sigortasız çalışmak zorunda kalmaktaydı. Ve birçok ailede parçalanma ve boşanmalar meydana gelmekteydi" dedi.

"HATAY'IN SINIRLARININ GÜVENLİKTE OLMASI LAZIM"

Kırsal kesimdeki insanların yetiştirdiği ürünleri satmakta zorlandığını anlatan Savaş, "Üretici sattıktan sonra ikinci bir yıla ekecek ürünlerin ilaç, gübre, tohum, mazot ve işçilik gibi birçok maliyetinin yükselmesinden dolayı ekip biçmektenvazgeçiyor. Hatay'ın serhat şehri olması münasebetiyle Hatay'ın sınırlarının güvenlikte olması lazım. Bizim insanlarımızın sınırlarda toprağını ekip biçiyor olması lazım. Bunun için uğraşıyoruz" diye konuştu.

"SURİYELİLERİN GÜVENLİ ŞEKİLDE ÜLKELERİNE DÖNMESİNDEN YANAYIZ"

Hatay'daki Suriyeliler ile ilgili bilgiler de veren Savaş şöyle devam etti;

"Bizim insanlarımızın rahat ve huzurlu yaşamasını istiyoruz. Suriye'den gelen kardeşlerimiz de rahat ve huzurlu yaşasın. Ama biz Suriye'de bütünlük istiyoruz. Suriye sınırlarının tek olmasını istiyoruz. Ve Suriye'de huzur olduktan sonra güvenli bir şekilde gelen misafirlerimizin kendi coğrafyasına geri gönderilmesinden yanayız. Tabi ki darda düşen insanlara bakalım ve onların buradaki barınmasını, sağlık giderleri gibi birçok konuda zaten biz, çeşitli kuruluşlar ve hükümet destek veriyor ve bakıyor. Ama şu var ki doğurganlık konusunda çok popülasyonu hızlı bir şekilde artan Suriye nüfusu var. Burada doğanlar ile beraber 4 milyona yaklaşmışlardır. Hesaplamamıza göre 12-13 yılda bizim nüfusumuzla Suriye'den gelenlerin nüfusu eşitleniyor. Bir de bunlara oy kullanma hakkı ve vatandaşlık hakkı verdiğinizde bizim çocuklarımız öz yurdunda garip olacaklar"

"KAYGI, STRES VE SIKINTIYI AZALTMAK ADINA SPORDA BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Başkan Savaş, Hatayspor ile ilgili bir soru üzerine, " Psikolojiyi düzeltmek adına futbola, birçok amatör branşlara önem veriyoruz. Hatayspor'u 5 yıl önce aldığımızda 3. Lig'e düşüyordu. Ama şu anda Süper Lig'de 6. durumdayız. Çok iyi bir takım kurduk. Takımı kurmadan önce sistem kurduk. Sisteme düzgün adamlar getirdik,yönetimi düzgün yaptık. Ve sadece takımın geleceğini düşünen bir yapıyla ortaya çıktık. Herkes bizi asansör takım olarak görüyordu ama biz asansörle gelmedik, dizlerimizle ve ayaklarımızla tırmanarak geldik. Ve buradan düşmeyeceğiz" dedi.

Şu anda ligde Hatayspor'un 6. Sırda olduğunu hatırlatan Savaş, "Hatay'a gelen her takım aynı sıkıntıyı yaşıyor. Beşiktaş'ta 2-2 kalmıştık. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın Hatayspor ile 2-2 kalmak deplasmanda başarıdır diye demeç verdi. Biz Galatasaray'ı yeneceğimizi biliyorduk. Galatasaray'da eksikler vardı ama bizde de önemli eksikler vardı. Ama takım bir bütün. Takımın içinde hangi futbolcu oynatıyorsanız o gün görevini yapmak zorunda. Galatasaray büyük bir camia ama biz de lige tutunmak istiyoruz. Özellikle serhat şehrimizde son yıllardaki bütün o kaygı, stres ve sıkıntıyı azaltmak adına sporda da başarılı olmak zorundayız" dedi.

"HİÇ KİMSE NE HATAY'I NE DE TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRAMAZ"

Lütfü Savaş, Hatay'da yaşanan orman yangınları konusunu da değerlendirdi, Savaş şöyle dedi;

" Hatay demek sınırdaki ay demek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanıdır bu isim. Bizim için çok büyük değeri vardır. Akdeniz çok sıcaktı, Libya konusu çok hararetli gidiyordu. Azerbaycan'da bir sınır çatışması vardı. Bizim sınırımızdaki İdlip ve Afrin'de çok sıcak saatler yaşanıyordu. Amaç orada yangınla ormanı yakmak değildi. Önce Samandağ'ında çeşitli yerlerde yangın çıktı. Sonra Belen, Arsuz ve İskenderun'da çeşitli yerlerde yangın meydana geldi. Hatay'ı ve Türkiye'yi karıştırmak için uluslararası güçlerin buradaki taşeronları tarafındançıkartılan yangınlar olarakgörüyorum. Hep trafo yangını dediler ama gördük ki iki buçuk ay öncebir terörist yakalandı. Bütün bu organizasyonların başındaki insanı Türkiye CumhuriyetiDevleti yakaladı. Ve bizim o günlerde konuştuğumuz şeylerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Hatay gökkuşağı gibi renkli bir tabloya sahip. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler Hatay'ı Türkiye'nin yumuşak karnı olarak görüyorlar. Ve meşaleyi burdan yakmak istiyorlar. Biz bunun farkındayız. Benim farkında olduğum gibi Hatay'daki her renk bunun farkında. Bunun için kenetlenmeye devam ediyoruz. Hiç kimse ne Hatay'ı ne de Türkiye'yi karıştıramaz. Ve bütün bu süreç içerisinde Hatay dimdik ayakta kaldı. Ve hiç kimseye kem gözle bakmadı. Biz bu imtihanı çok başarılı bir şekilde atlattık".

"HEM ÜLKEMİZ HEM DE TÜRK DÜNYASI İÇİN BİZLER DE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Türk Dünyası için büyük önem taşıyan Abay Madalyasının kendisine verilmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Başkan Savaş,"TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, bize sürpriz yaptı. Çok az insana nasip olanbu madalya ile bizi onurlandırdılar. Hem ülkemiz hem de Türk dünyası için bizler de elimizden geleni yapacağız. Ortadoğu'da Avrupa'da bize aniden kapılar kapanıyor. Ama Orta Asya'da bizim kardeşlerimiz var. Biz onlarla birlikte ekonomik iş birliği çok fazlasıyla yapabiliriz. Özellikle bizim buradaki fırsatlar oradaki fırsatlarla barışık yaşatılabilir. Ben bunun peşindeyim. Büyükelçilerimiz ve müsteşarımızı genel sekreterimiz ile burada misafir ettik. Ve onları bizim iş adamlarımız ile buluşturduk. Bundan sonraki süreçlerde de bizim Orta Asya'daki kardeş ülkelerimize bizim iş adamlarımızı götürüp onların iş adamları ve devlet büyükleri ile buluşturacağız" diye konuştu.