Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bazı illerde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor. Antalya'da sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. İzmir'de hava sıcaklığı 38 derecelere ulaşacak. Ankara'da ise sıcaklıklar 28 derece civarında olacak.
3-9 Temmuz tarihleri arasındaki tahminlere göre; bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan MGM, "Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 32°C
Az bulutlu
EDİRNE 19°C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 27°C
Az bulutlu
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 32°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 27°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Az bulutlu
KONYA 14°C, 28°C
Az bulutlu
YOZGAT 10°C, 22°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 31°C
Az bulutlu
VAN 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, pazar öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Son Dakika › Güncel › Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bazı illerde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek - Son Dakika