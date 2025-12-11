Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Haberin Videosunu İzleyin
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
11.12.2025 11:27  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
Haber Videosu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Dicle Elektrik ekipleri, ahır görünümlü bir yapıda gizli kripto para üretim tesisi tespit etti. Yapay zekâ destekli dronlarla bulunan tesiste 1.600 kWh gücünde kaçak trafo kullanıldığı ve tesisin günlük 40 bin kWh elektrik tükettiği belirlendi. Bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin tüketimine eşdeğer olduğu, aylık maliyetinin ise 1000 çeyrek altına denk geldiği açıklandı.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki tesiste rutin olarak sürdürdüğü kayıp kaçak denetimi sırasında gizli kripto para üretim tesisi bulduğunu duyurdu. Tesiste, kripto para üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı. Yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içerisinde, 1.600 kWh gücünde kaçak trafo tespit edildi. Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.

Ahır görünümlü tesis! İçeri giren ekipler gördükleri manzaraya inanamadı

DENETİMLER SIKI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle teknolojiyi aktif kullandığını bildiren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı denetimlerinde sıra dışı bir kullanım tespit ettiğini aktardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki denetimde ahır görünümündeki yapının içerinde gizli bir kripto para üretim tesisi çıktı. Tesiste elektriğin 1.600 kWh gücündeki kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi. Yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı."

Ahır görünümlü tesis! İçeri giren ekipler gördükleri manzaraya inanamadı

1 ÇEYREK ALTINA DENK GELİYOR

Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eş değer geldiği belirlendi. Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elektriğin maddi değerinin ise tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini belirtti.

Ahır görünümlü tesis! İçeri giren ekipler gördükleri manzaraya inanamadı

SAVCILIK KAÇAK TRAFOYA EL KOYMA KARARI ALDI

Şirket, kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu başvuru sonrasında savcılığın trafoya el koyma kararı aldığını duyurdu. Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemelerin ise güvenlik güçleri tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kripto Para, Şanlıurfa, Teknoloji, Ekonomi, Hilvan, Enerji, Dicle, Suç, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Üzeyir Kandemir Üzeyir Kandemir:
    bu şerefsiz tutuklandı mı acaba? Sanmıyorum tutuklansada bir kaç aya çıkar yine bizim canımızı yakmaya devam eder 97 1 Yanıtla
    Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    tutuklanmaz çünkü bunlar motosiklet kullanan ekmeğini elinden alınan emekçiler değil burada trafik cezası ve VERGİ yok yakalamazlar 24 2
  • Mert kursun Mert kursun :
    bize ödettiriyorsunuzya kaçak akım bedeli olarak ne yapacaksınız denetleyipte nasılsa batıdaki eşşekler öder 68 3 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    ülkenin neresinden tutsan elinde kalır ne devlet dairesi nede toplum insanlık diye bir şey kalmadı bunu kar sanıyor gerzakalılar ne ahlak ne din iman ar namus hiç bir şey kalmadı 68 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    idam olmadan bu ülkede adaleti sağlayamazsınız. 66 2 Yanıtla
  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    idam başka yolu yok her tarafta yolsuzluk var 31 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi
Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar Katil kampüse böyle girmiş Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar! Katil kampüse böyle girmiş
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı Hemen gözaltına alındı Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı
Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu
Alev alev yanan dev fabrika küle döndü Alev alev yanan dev fabrika küle döndü
Grammy Adayı Şarkıcı Jubilant Sykes, Oğlu Tarafından Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti Grammy Adayı Şarkıcı Jubilant Sykes, Oğlu Tarafından Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
İzlemeyen pişman olur Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık alev alacak İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak
Taraftar ’’Salah geliyor’’ derken Galatasaray’a yeni bir dünya yıldızı Taraftar ''Salah geliyor'' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Geri dönecek mi Mourinho’dan Real Madrid iddialarına net yanıt Geri dönecek mi? Mourinho'dan Real Madrid iddialarına net yanıt
Sivas kangalını ve diğer köpekleri kurt sürüsünün karşısına çıkardılar: Sonuç inanılmaz Sivas kangalını ve diğer köpekleri kurt sürüsünün karşısına çıkardılar: Sonuç inanılmaz
Emeklinin maaşından kesinti yapılacak Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
1999 depreminin ceza alan tek müteahhidi Veli Göçer hayatını kaybetti 1999 depreminin ceza alan tek müteahhidi Veli Göçer hayatını kaybetti
“Eskiden bende boksördüm“ diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı "Eskiden bende boksördüm" diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı

12:54
Galatasaray, Hacıosmanoğlu’nu Antalyaspor maçında protesto edecek
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek
11:45
MHP’den “Terörsüz Türkiye“ raporu
MHP'den "Terörsüz Türkiye" raporu
11:31
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı Havalimanında dikkat çeken detay
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay
11:17
Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
11:13
Ersin Tatar’dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet’in duası bana 5 puan kaybettirdi
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi
11:00
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’a mesaj yağıyor Herkes aynı şeyi yazdı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
10:45
Kamerun’da eşi benzeri görülmemiş olay Bakanlık devreye girdi
Kamerun'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık devreye girdi
10:19
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
10:13
Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
09:21
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
08:53
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor
08:20
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi Güllü’yü itip “Hadi görüşürüz bay bay“ demiş
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip "Hadi görüşürüz bay bay" demiş
08:00
İstanbul’da yangın faciası Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
06:48
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı Tutuklanan Ersoy’la ilgili çarpık “ilişki“ detayı
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık "ilişki" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 12:58:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.