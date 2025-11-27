Hong Kong'da Yangın: 44 Ölü, 279 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hong Kong'da Yangın: 44 Ölü, 279 Kayıp

27.11.2025 03:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong'daki yangında 44 kişi hayatını kaybetti, 279 kişiden haber alınamıyor. Yangın hızla yayıldı.

ANKARA/HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanlı sitede çıkan yangında 44 kişinin hayatını kaybettiği, 279 kişiden hala haber alınmadığı bildirildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Tai Po'da sitede çıkan yangında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor.

Dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu sitede başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılmıştı.

Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin olduğu 44 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 45 kişinin sağlık durumu hayatiyetini koruyor.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandan 3'ü kontrol altına alınırken 4 binada yangın devam ediyor.

279 kişiden hala haber alınamazken 26 itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet yetkilileri, yangınla ilişkili olarak, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle adam öldürme" şüphesiyle gözaltına aldı.

Tadilat nedeniyle binalara kurulan bambu iskelelerin ve pencerelerin kaplandığı plastik köpük malzemenin yangının hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, "Şirketin sorumlu kişilerinin, olayda ağır ihmali olduğu ve bunun yangının hızla yayılmasına ve çok sayıda can kaybına sebep olduğuna dair sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.

Güvenlik Bakanı Chris Tang da yaptığı açıklamada, ilk incelemeler yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğu, buna büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemesinin yol açtığına işaret ederek, "Bina duvarlarının kaplandığı materyalin, iskeleti çevreleyen kurulan ağların ve su geçirmez muşambanın yandığında alevlerin, standartlara uygun malzemelerde olması gerekenden daha hızlı yayıldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

5. seviye alarm verildi

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 civarı vatandaşın sığındığını belirtti.

Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Devlet Başkanı Şi'den başsağlığı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dilerken Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirirken hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere kabinesiyle acil toplantı yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, İtfaiye, Ankara, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Yangın: 44 Ölü, 279 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray’da gerginlik Prens Selman’dan Trump’a rest Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin ilk sinyali verdi Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi
Hal Kanunu yılbaşında Meclis’e geliyor Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek
AK Partili Tayyar’dan ses getirecek iddia İşte teröristbaşı Öcalan’a yöneltilen 2 soru AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
İlber Ortaylı’yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak
Hakkari ve Ağrı’da uyuşturucu operasyonu 1 kişi gözaltına alındı Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

00:58
Gecenin maçı PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol
00:56
Mbappe Olympiakos’u tek başına mat etti 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz
Mbappe Olympiakos'u tek başına mat etti! 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz
23:00
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
22:54
Galatasaray’ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı
22:38
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1’i öldü
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü
22:17
Yunanistan’ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 03:50:44. #7.11#
SON DAKİKA: Hong Kong'da Yangın: 44 Ölü, 279 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.