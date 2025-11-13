İBB\'den Hız Limiti Güncellemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında yapıldı.

84 NOKTADA HIZ LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif sunuldu. Toplantıda, İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin revize edilmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.

"14 BİN 655 LEVHANIN DA SÖKÜMÜ KARARA BAĞLANDI"

Toplantıda konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma, 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde özetle ara yollardaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek, yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlandırılması talebi üzerine başlatıldı. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında 1168 noktada tespit yapıldı. Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam 1105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" dedi.

D-100 HIZ LİMİTLERİ YÜKSELDİ

Hız limiti değişen yollar arasında önemli arterler var. D-100 Karayolu bunlardan bir tanesi. Büyükçeşmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölgede yeni hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.

BARBAROS BULVARI'NDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti ise 70 kilometre/saat olarak değişti. Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nun yeni hız limiti 90 kilometre/saat oldu. O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit ise 100 kilometre/saat olarak güncellendi. 4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni hız sınırı 90 kilometre/saat oldu.

AVRASYA TÜNELİ'NDE DEĞİŞİKLİK YOK

Avrasya Tüneli'nde ise değişiklik olmadı, hız sınırı 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek. O4 Çamlıca Bağlantı Yolu-Finanskent arasında hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak. Uzunçayır Köprüsü ile Altunizade Köprüsü arasındaki yeni sınır 90 kilometre/saat oldu.

TANTAVİ TÜNELİ'NDE LİMİT ARTTI

Polonezköy Kavşağı ile Riva Bağlantı Yolu arasındaki limit 90 kilometre/saate çıkarıldı. Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi. Maltepe Büyükyalı Caddesi'nde ise değişiklik olmadı.