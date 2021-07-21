İHH Kosova'da 1500 aileye kurban eti dağıtacak - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı dolayısıyla Balkan ülkesi Kosova'nın birçok belediyesindeki 1500 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtacak.

Ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrinde gerçekleşen dağıtımda AA muhabirine konuşan İHH Mütevelli Üyesi Osman Atalay, 2021 kurban organizasyonunu "Kurbanla Hatırla" sloganıyla başlatmalarındaki amacın bu bölgedeki ihtiyaç sahiplerini hiç unutmamak olduğunu belirtti.

İHH olarak 25 yıldır Balkanlarda ve özellikle Kosova'daki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Atalay şöyle devam etti:

"Bu sene de 2021 yılında Kurbanla Hatırla diyerek hiç unutmamak üzere buraları sürekli kurban kesmeye çalışıyoruz. Bugün biz Kosova'da 1500 aileye kurban eti dağıtacağız. Priştine, Prizren, İskenderay, Mitrovica, Poduyeva bölgelerinde gazi ve yetim ailelerine kurban eti dağıtımını yerel vakıflar ile birlikte ortak yapıyoruz. Mağdur ve ihtiyaç sahiplerine yerini bulması açısından hem belediyelerle hem de yerel vakıf ve derneklerle bu kurban dağıtımını gerçekleştiriyoruz."

Atalay, Türkiye'nin devlet kurumları ve vakıflarıyla özellikle kültürel, sağlık ve sosyal projelerle Balkanlardaki bütün toplumların yanında olduğunu belirtti.

İHH, din ve ırk ayırt etmeden Kosova'nın birçok belediyesindeki ihtiyaç sahiplerine bayram süresince kurban eti ulaştıracak.