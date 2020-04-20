IKBY'de sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı - Son Dakika
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IKBY'de sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 14 Mart'ta bu yana yürürlükte bulunan sokağa çıkma yasağı kısmen sona erdi.

IKBY'de sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 14 Mart'ta bu yana yürürlükte bulunan sokağa çıkma yasağı kısmen sona erdi. Başkent Erbil'de iş yerleri ve lokantalar yeniden açılmaya başladı.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde üst üste 3 gün korona virüsü vakası tespit edilmemesi ve Ramazan ayının yaklaşması üzerine bölgede yürürlükte olan sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı. Bölgede 14 Mart'tan bu yana salgın mücadele amacıyla başlatılan sokağa çıkma yasağı son erince Erbil kentinde de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Yaklaşık 40 gündür kapalı olan yollar, iş yerleri ve lokantalar yeniden açılmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılma kararı kapsamında lokantalar ve pastanelerin kurye aracılığıyla satış yapmaları uygun görülürken alışveriş merkezleri, kuaför, cami, spor salonları ve kahveler kapalı kalacak. Düğün ve taziye merasimleri için de yasak devam edecek. Kentteki iki sanayi bölgenin ise yarın açılması bekleniyor.


Erbil polisi 40 günün ardından yolların açıldığını belirterek, "Nihai zafer yakın, herkes yakın zaman zarfında müjde için hazır olsun" dedi. Erbil'deki Covid-19 ile Mücadele Yüksek Komisyonu ise 16 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma yasağında bazı değişikliklerin olacağını açıklamıştı. Üst üste 3 gün korona virüs vakasının rastlanmadığı Erbil'de İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 118 kişi virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.


IKBY İslam Din Adamları Birliği ise Ramazan ayında camilerin yeniden açılması için ilgili makamlarla görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.


Öte yandan, IKBY'de 337 kişide korona virüs tespit edilirken 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsü yenip taburcu olanların sayısı ise 270 olarak açıklandı. - ERBİL

14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:43 Kaynak: İHA

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