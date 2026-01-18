İran'daki Eylemlerde Ölü Sayısı 3,308'e Yükseldi - Son Dakika
Güncel

İran'daki Eylemlerde Ölü Sayısı 3,308'e Yükseldi

18.01.2026 05:16
HRANA'ya göre, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle gerçekleşen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3,308'e ulaştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 266 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dün yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanların büyük hasara yol açtığını ve binlerce insanı öldürdüğünü" söylemişti.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 90'a çıktığını duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Gözaltı, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

