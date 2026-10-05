İran'da savaş hazırlığı! Sivillere silah eğitimi verilmeye başlandı

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'da sivillerin olası yeni çatışmalara hazırlanması amacıyla başlatılan askeri eğitimler sürüyor. Başkent Tahran'da oluşturulan özel alanlarda kadın ve erkeklere uzun namlulu silah kullanımından ilk yardıma, hava savunma sistemlerinden çoklu roketatarlara kadar çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

"CAN FEDA" UYGULAMASINA KAYITLI SİVİLLER EĞİTİLİYOR

Eğitimler, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımını sağlamak amacıyla başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıt yaptıran vatandaşlara yönelik gerçekleştiriliyor. Tahran'da kurulan özel tatbikat alanlarında sivillere askeri eğitim veriliyor.

"Can Feda" sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı öne sürülüyor. Sisteme kayıtlı vatandaşlar daha önce Tahran ve Kerec'te düzenlenen kitlesel gösterilere de katılmıştı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATIŞ EĞİTİMİ

Tatbikatlarda sivillere uzun namlulu silahların kullanımı öğretiliyor. Katılımcılar silahları tanımanın yanı sıra savunma ve ilk yardım konusunda da eğitim alıyor. Program kapsamında olası meskun mahal çatışmalarına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

ROKETATAR VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DE ANLATILIYOR

Eğitim programı yalnızca bireysel silah kullanımıyla sınırlı tutulmuyor. Sivillere çoklu roketatar ve hava savunma sistemlerinin kullanımı hakkında da eğitim veriliyor. Böylece olası bir savaş durumunda farklı askeri sistemler konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

KADINLAR VE ERKEKLER AYRI EĞİTİM ALIYOR

ABD ile gerilimin devam ettiği ülkede eğitimler haftanın 6 günü düzenleniyor. Kadınlar ve erkekler programlara ayrı ayrı katılıyor.

Kadınlara haftada üç gün, günde 3 saat eğitim verilirken erkeklerin eğitimlerinin daha uzun sürdüğü belirtiliyor.

"OLASI BİR İŞGALE HAZIR OLMAK İSTİYORUZ"

Eğitime katılan Bita Restegar, olası bir işgal durumuna hazırlıklı olmak amacıyla askeri eğitim aldığını söyledi. Restegar, ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirterek savunma, ilk yardım ve silah kullanımı konusunda eğitim gördüklerini anlattı.

Eğitimler ilerledikçe farklı silahları tanıma fırsatı bulduğunu belirten Restegar, programa devam edeceğini ifade etti.

"ABD'YE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN BURADAYIM"

Eğitime katılan Zehra Nikuyferd ise ABD ve "İslam düşmanları" olarak nitelendirdiği taraflara karşı hazırlıklı olmak amacıyla programa katıldığını söyledi.

Nikuyferd, ABD'den gelebilecek saldırılara karşılık vereceklerini savunarak askerlikle ilgili farklı alanlarda eğitim aldığını belirtti.

"İHTİYAÇ OLURSA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fatemeh Kasımi de İran topraklarını kutsal gördüğünü belirterek ihtiyaç halinde ülkesini savunmak için mücadele edeceğini söyledi.

Kasımi, eğitimlere uzun süre devam etmeyi planladığını, program sayesinde her geçen gün daha fazla bilgi ve deneyim kazandığını ifade etti.

ABD İLE GERİLİM DEVAM EDİYOR

Sivillere verilen askeri eğitimler, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ekim'de İran konusunda "karar verme noktasında" olduğunu belirterek sürecin "kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı" çözüleceğine karar vereceklerini söyledi.