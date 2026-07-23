Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen yazışmalar ve fotoğraflar dosyaya girdi.

Yapılan çalışmalarda eski Vali Tuncay Sonel'in kullanımında bulunan ve kendisine ait GSM numarası üzerinden kullanılan Whatsapp hesabının Turgay Kılıç ismiyle kayıtlı olduğu belirlendi. Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasında geçen mesajlaşmalar ise kan donduran türden.

VALİYİ ELEŞTİREN KİŞİYİ ŞAFAK OPERASYONUYLA ALIP İŞKENCE ETMİŞLER

Tuncay Sonel'in, sosyal medyada aleyhinde paylaşım yapan bir kişinin tespit edilmesi için Gökhan Ertok'a talimat verdiği, Gökhan Ertok'un ise şahsın sosyal medya hesabının kullanıcısını tespit ettiğini söyleyerek resmi kayıtlarda tespit edilemeyen bir "şafak operasyonu" ile bu kişiyi ekibiyle birlikte evinden aldığını söylediği, daha sonra ise bu kişinin elleri arkadan kelepçeli, yüzü kanlar içerisinde sokakta sırtüstü yatar vaziyette fotoğrafını Tuncay Sonel'e gönderdiği tespit edildi.

YABANCI UYRUKLU KADINI UÇAĞA BİNDİRİP GÖNDERMİŞ

Gökhan Ertok'un, işkence olayının ardından ise başka bir sosyal medya hesabı kullanıcısını tespit ettiğini söyleyerek Samsun'a gittiğini, burada yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirerek yurtdışına gönderdiğini, kadının telefonunu elinden alarak kendisine takipli bir telefon verdiğini söyleyerek, bu telefonun parasını Tuncay Sonel'den istediği ortaya çıktı.

Dosyaya giren mesajlaşmaların tarihlerinden dört gün sonra ise Tuncay Sonel'in koruma polisi olan Şükrü Erpğlu'nun hesabından Ertok'un hesabına 20 bin TL (para transferinin yapıldığı 05.11.2021 tarihinde asgari ücret yaklaşık 2800 TL, polis memuru maaşı yaklaşık 7400 TL) para gönderildiği tespit edildi.

İNSANLARIN EVİNE BÖCEK YERLEŞTİRMİŞLER

Gökhan Ertok'un, yine sosyal medyada Sonel'i eleştiren bir kişiyi gözaltına alarak savcılığa çıkardığını, bu kişiye adli kontrol uygulandığını, vatandaşın cep telefonunu kopyaladığını, ön ve arka kamerasından izleyebildiklerini ve evine böcek yerleştirerek takip ettiklerini haber verdiği mesajı da dosyaya girdi.



