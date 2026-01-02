İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar - Son Dakika
İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'den İran\'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar
02.01.2026 13:47  Güncelleme: 15:34
İsrail\'den İran\'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar
İsrail Dışişleri Bakanlığının Farsça yayın yapılan sosyal medya hesabından İran'da hayat pahalılığına tepki gösteren protestoculara destek paylaşımları yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da bugün eylemcilere destek veren açıklamalarda bulunarak ''Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız'' dedi.

İran'da 28 Aralık'tan bu yana hayat pahalılığına karşı gerçekleştirilen protestolar sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığının Farsça yayın yapılan sosyal medya hesabından İran'daki protestoculara destek niteliğinde paylaşımlar yapıldı.

"İRAN HALKI UMUTSUZ BİR HÜKÜMETTEN KORKMAZ"

Dün yapılan ilk paylaşımda bir polisin göstericiye tazyikli su sıktığı anın fotoğrafına yer verilerek, "İran halkı, gerçeklikten kopmuş ve umutsuz bir hükümetten korkmaz. Tam tersine halkın gücü karşısında titreyen hükümettir" notu düşüldü.

İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

"İRAN HALKI BUNDAN DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR"

İkinci paylaşımda ise, "İran halkı bugün sokaklarda yüksek sesle protestolarını sürdürüyor. Bunun yüzlerce sebebi var. Biri de Hamas, Hizbullah ve Husiler'e para akıtan ve nükleer emelleri uğruna ekonomilerini mahveden bu hükümeti istememeleri. İran halkı bundan daha iyisini hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

"YIKIM TAKVİMİ KENDİLERİ İÇİN BELİRLENMİŞ OLDU"

Üçüncü paylaşımda ise protestocuların kapıyı kırarak içeri girdiği sırada İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney ve İran Devrim Muhafızları Ordusundan üst düzey liderlerin bir odada saklandığını gösteren karikatüre yer verildi. Paylaşımda, "İsrail için belirledikleri yıkım takvimi şimdi kendileri için belirlenmiş oldu" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

"IŞIK KARANLIĞA GALİP GELİYOR"

Dördüncü paylaşımda ise 1979 İran Devrimi'ne kadar İran bayrağında yer alan aslan ve güneş figürünün bir karikatüre yer verildi. Aslanın pençesi bir kum saatinin üzerinde dururken, kum saatinin alt kısmında ise İran'ın şu anki bayrağı yer aldı. Gönderide, "İran aslanlarının ve dişi aslanlarının karanlığa karşı mücadele için yükselişi. Işık, karanlığa galip geliyor" ifadelerine yer verildi. Bugün yapılan son paylaşımda ise, "Sesiniz tüm dünyada duyuluyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

TRUMP: SİLAHLARIMIZ HAZIR

İran'da gerginliğin git gide tırmandığı protestolar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump da bugün eylemcilere destek veren açıklamalarda bulundu. Trump, "İran barışçı protestoları vurup şiddetle öldürse de ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

24 saat son dakika haber yayını
