İstanbul
'a Arap ülkelerinden 3.4 milyon, İran
'dan 934 bin turist
geldi
Gökhan Artan/ İstanbul, 1 Şubat (DHA
) - İstanbul'a geçtiğimiz yıl yüzde 24 artışla 13 milyon 403 bin yabancı ziyaretçi geldi.Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 28 artarak 3 milyon 408 bin kişiye yükseldi. 2018 yılında Türkiye
'yi ziyaret eden 2 milyon İranlı turistin 934 bini de İstanbul'a geldi. İstanbul'a en çok gelen yabancılar arasında ilk sırada 1 milyon 72 bin kişi ile Almanya
oldu. Listede İran 934 bin 860 kişi ile ikinci, Suudi Arabistan
629 bin kişi ile üçüncü, 619 bin kişi ile Rusya Federasyonu
dördüncü, 610 bin kişi ile Irak
da beşinci sırada yer aldı. Yabancıların en fazla gelişleri Atatürk Havalimanı
'na oldu
Atatürk Havalimanı'na 10 milyon 483 bin, İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanını'nı 2 milyon 914 bin, Haydarpaşa
Limanı'na 5 bin, Pendik Tuzla
Limanı'na 16 bin, Zeytinburnu Ambarlı Limanı
'nı 15 bin, Karaköy
'e de 222 yabancı geldi. Yabancı girişleri bir önceki yıla göre havayolu ile yüzde 23.9, denizyolu ile yüzde 20.2 arttı. İstanbul'a en çok yabancı ise Ağustos ayında geldi. 2018 Ağustos ayında kente 1 milyon 561 bin yabancı geldi. En fazla artışlar hangi ülkelerden oldu
İstanbul'a gelen yabancılar içinde en fazla artışın olduğu ülkeler ise yüzde 89.4 artış ve 187 bin kişi ile Libya
, yüzde 56.8 artış ve 164 bin kişi ile Fas
, yüzde 70 artış ve 122 bin kişi ile Hindistan
, yüzde 86.4 artış ve 83 bin kişi ile Katar
, yüzde 70.7 artış ve 72 bin kişi ile Japonya
, yüzde 57.6 artış ve 68 bin kişi ile Brezilya
, yüzde 112.2 artış ve 50 bin kişi ile Umman, yüzde 58.6 artış ve 352 bin kişi ile Çin Halk Cumhuriyeti
, yüzde 48.7 artış ve 282 bin kişi ile Ürdün
, yüzde 42.9 artış ile 237 bin kişi ile Lübnan
, yüzde 46.3 artış ve 221 bin kişi ile İsrail
, yüzde 91.2 artış ve 47 bin kişi ile Kolombiya
, yüzde 83.6 artış ve 47 bin kişi ile Filistin
, yüzde 179.7 artış ve 18 bin kişi ile Hong Kong
oldu.
İstanbul'a Arap ülkelerinden gelişler yüzde 28 arttı
İstanbul'a Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 28 artarak 3 milyon 408 bin kişiye yükseldi. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçinin yarısından fazlası Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt
ve Ürdün'den oluştu. Sıralama şöyle: Suudi Arabistan 629 bin, Irak 610 bin, Kuveyt 283 bin, Ürdün 282 bin, Cezayir
275 bin, Lübnan 237 bin, Libya 187 bin, Fas 164 bin, Mısır
141 bin, Tunus
137 bin, Suriye
135 bin, Katar 83 bin, Bahreyn
62 bin, Umman 51 bin, Filistin 46 bin, Yemen
37 bin, Birleşik Arap Emirlikleri
35 bin, Sudan
15 bin kişi.
İstanbul'a 2018 yılında en az gelenlerin listesi(ilk 20)
1.Marshal Adaları-1
2.Samoa-Solomon Adaları-Kiribati((Gilbert Adaları)-5
3.Sao Tome ve Principe-8
4.Kuzey Kore-9
5.Doğu Timor-13
6.Bhutan-20
7.Papua Yeni Gine-20
8.Palau-23
9.Vatikan-25
10.Saint Vincent ve Grenadinler-26
11.Guyana-29
12.Vanuatu-38
13.Laos-47
14.Barbados-61
15. Yeşil Burun Adaları
(Cape Verde)-83
16. Bahama
Adaları-90
17.Svaziland-92
18.Saint Lucia-98
19.Monako-103
20.Fiji-108
İstanbul'dan 9 milyon yabancı yolcu transit geçti
İstanbul'a giriş yapmadan geçiş yapan yabancı transit yolcu sayısı ise 9 milyonu buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Pasaport Şube 2018 verilerine göre; Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından 13 milyon 397 bin yabancı giriş yaptı. İSTANBUL'A GELEN YABANCILAR(İLK 30)
1.Almanya- 1 milyon 71 bin 634
2.İran-934 bin 860
3.Suudi Arabistan-628 bin 577
4.Rusya Federasyonu-618 bin 511
5.Irak-609 bin 589
6.İngiltere-455 bin 608
7.Fransa-448 bin 872
8.ABD-370 bin 112
9.Çin Halk Cumhuriyeti-351 bin 808 10.Ukrayna-323 bin 454
11.Ürdün-281 bin 927
12.Kuveyt-280 bin 916
13.Hollanda-276 bin 300
14.Cezayir-274 bin 828
15.Azerbaycan-249 bin 63
16.Türkmenistan-237 bin 154
17.Lübnan-236 bin 892
18.Özbekistan-226 bin 169
19.İtalya-224 bin 151
20.İsrail-221 bin 186
21.Libya-186 bin 542
22.İsveç-171 bin 600
23.Kazakistan-166 bin 762
24.Fas-163 bin 846
25.Avusturya-154 bin 37
26.İspanya-150 bin 17
27. Güney
Kore-144 bin 218 28.Mısır-137 bin 959
29.Suriye-137 bin 408
30.Tunus-136 bin 984
(Fotoğraflı)
DHA- Ekonomi
- Türkiye-İstanbul/ Merkez
- Gökhan Artan
(Tür: İstanbul)