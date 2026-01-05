İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor - Son Dakika
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

05.01.2026 14:36
İstanbul'da hava bir anda değişecek. Perşembe gününden itibaren Marmara genelinde şiddetli fırtına ve sağanak öngörülürken, sıcaklıkların 9 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü İstanbul'da kar yağışı ihtimali bulunuyor. AKOM da benzer bir uyarı yaparak, perşembe günü etkili olacak şiddetli fırtına sonrası cuma günü yükseklerde yağışın karla karışık yağacağını belirtti.

İstanbul'da hava koşullarının perşembe gününden itibaren sertleşmesi bekleniyor. Marmara genelinde şiddetli fırtına ve sağanak öngörülürken, sıcaklıkların 9 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü İstanbul'da kar yağışı ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL'DA HAVA DEĞİŞİYOR

İstanbul yeni haftaya ılık bir havayla başlasa da, perşembe günü itibarıyla Marmara Bölgesi'ni şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altına alacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre sıcaklıklar kısa sürede sert şekilde düşecek.

LODOS YENİDEN KUVVETLENECEK

Hafta sonu çatıları uçuran fırtına bugün etkisini azaltırken, son değerlendirmelere göre lodosun hafta sonuna doğru yeniden kuvvetleneceği ifade ediliyor. Rüzgarın özellikle perşembe günü Marmara ve Ege'de etkisini artırması bekleniyor.

PERŞEMBE VE CUMAYA DİKKAT

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosta şiddetlenme olacağını belirterek "Perşembe ve cuma hava koşulları bizleri zorlayacak" dedi. Çalışkan, Marmara ve Ege'de perşembe günü çok şiddetli yağış beklendiğini de ifade etti.

RÜZGAR 80 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Çalışkan, İstanbul'da rüzgar hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini söyledi. Bu durumun ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Cuma gününe gelindiğinde yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve doğu bölgelerde kar görüleceğini belirten Çalışkan, "İstanbul'un da bazı noktalarına kar yağma ihtimali var" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük haritalı tahminine göre ise pazartesi günü megakentte karla karışık yağmur bekleniyor.

AKOM'DAN "KARLA KARIŞIK YAĞMUR" UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmininde cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. AKOM, perşembe günü etkili olacak şiddetli fırtına sonrası cuma günü yükseklerde yağışın karla karışık hale gelebileceğini bildirdi.

AKOM'un açıklamasında, çarşamba gününe kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava olayı beklenmediği, sıcaklıkların 15-17°C aralığında seyredeceği; perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8-10°C birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği ve kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörüsüne yer verildi.

SICAKLIK 15 DERECEDEN 6 DERECEYE İNİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre, çarşamba günü İstanbul'da 15 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığı, cuma günü 9 derece birden düşerek 6 dereceye gerileyecek.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.