İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı

28.12.2025 09:37
Beşiktaş'ta motorize yunus ekibi şüphe üzerine durdukları otomobildeki 2 kişiye üst araması yaptı. Herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen polis, otelde kaldıklarını söyleyen 2 kişinin odalarına baskın düzenledi. Polis yaptığı odada yaptığı aramada yatağın altına gizlenmiş 1 kalaşnikof, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler ve 137 mermi ele geçirdi. Baskın anı kameralara yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, Kuruçeşme'de şüphe üzerine 33 BRZ 95 plaka otomobili durdurdu. Polis araçtan inen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.'ye (19) üst araması yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan 2 kişi, Ortaköy'de bir otelde kaldıklarını söyledi. Şüphelilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, otelin 107 numaralı odasına baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansıdı.

YATAK ALTINDAN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silah ele geçirdi. Devam eden adamlarda odada, 2 ruhsatsız tabanca, uzun şarjörler 38 kalaşnikof mermisi ve 99 da tabanca mermisi de bulundu.

Aramaların ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan İlhan Efe K. ve Olcay Ö., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin poliste daha önceden toplam 7 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

  • 1234 1234:
    teroristler demekki cirit atiyor ülkade bu ne ya 137 7 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    Şimdi geldi sorma bunlar otele girerken kimlik ibraz etmiyorlar otel bunları emniyet ekranına giriş yapmıyor mu.o silahları otele nasıl sokuyor. 99 7 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ağa saç trasina bak. hepsi mi aynı oluyor bunların. fabrikadan çıkma suç örgütü gibi. 89 1
    yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    polis gbt yapmış okusana haberi bi olumsuzlukla karşılaşmamış çelişkili ifade den şüphelenmişler ah birde okuduğunu anlasan güzel olacak 51 6
    DURU TEMİZLİK DURU TEMİZLİK:
    polisin gbt sorgusunda olumsuzluk çıkmamış otel sorgusundada olmsuzluk çıkmazsa polis ne yapsın 28 2
    Mert kursun Mert kursun :
    otele girişte x-r cihazımı var bavullarmı aranıyor havalanında kalmıyorlar otelde konaklıyorlar 22 0
  • Ali Akkaya Ali Akkaya:
    merak etmeyin yakinda akp yine af cikarir 71 21 Yanıtla
  • Hak Yemez Hak Yemez:
    saç traşı şaşmaz 69 0 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    aynısını dedim. bunlar tek fabrika da üretiliyor. 41 0
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Güzelim ülkemiz Arapların teröristlerin arka bahçesi gibi oldu sınırdan geçerken bizden rahat geçiyorlar 50 13 Yanıtla
    Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    selaniklilerindi daha önce 8 39
