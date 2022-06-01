İstanbul'da suç örgütlerine yönelik "Müsilaj" operasyonunda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta başlatılan ve 16 ilde "mafya tipi organize suç örgütleri" ile bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçede düzenlenen baskınlarla yağma, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırma gibi suçlara karışan suç örgütü üyelerinden 42 zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, Mehmet E. ve Aykut Z. elebaşılığında hareket eden suç örgütü üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirtildi.

Yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdikleri belirlenen zanlıların, kadınları pasaportlarına zorla el koyarak fuhşa zorladıkları, erkekleri de ilaçla uyutarak banka hesaplarındaki paraları çaldıkları tespit edildi.

Fuhşa zorlanan kadınlardan hamile kalanlara da düşük yapmaları için baskı uygulayan örgüt üyelerinin, zorla düşürtülen bebekleri de Esenyurt'ta başkalarına ait dolu mezarlara gömdükleri ortaya çıkarıldı.

Suç örgütü üyelerinin, Esenyurt'taki bir site içerisinde ve çevredeki bazı iş yeri sahiplerine baskı kurdukları, kendilerini polis olarak tanıtarak gasp olaylarına karıştıkları, silahla tehdit ve yaralama suçlarını işledikleri saptandı.

Olayın geçmişi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "mafya tipi organize suç örgütleri" ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak'ta "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmıştı.

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık ve fuhuş yaptırdıkları tespit edilen suç örgütü üyeleri ve bunlarla bağlantılı kişiler olmak üzere 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.