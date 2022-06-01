İstanbul'da suç örgütlerine yönelik "Müsilaj" operasyonunda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik "Müsilaj" operasyonunda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor

01.06.2022 14:37
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik "Müsilaj" operasyonunda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta başlatılan ve 16 ilde "mafya tipi organize suç örgütleri" ile bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 42...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta başlatılan ve 16 ilde "mafya tipi organize suç örgütleri" ile bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçede düzenlenen baskınlarla yağma, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırma gibi suçlara karışan suç örgütü üyelerinden 42 zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, Mehmet E. ve Aykut Z. elebaşılığında hareket eden suç örgütü üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirtildi.

Yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdikleri belirlenen zanlıların, kadınları pasaportlarına zorla el koyarak fuhşa zorladıkları, erkekleri de ilaçla uyutarak banka hesaplarındaki paraları çaldıkları tespit edildi.

Fuhşa zorlanan kadınlardan hamile kalanlara da düşük yapmaları için baskı uygulayan örgüt üyelerinin, zorla düşürtülen bebekleri de Esenyurt'ta başkalarına ait dolu mezarlara gömdükleri ortaya çıkarıldı.

Suç örgütü üyelerinin, Esenyurt'taki bir site içerisinde ve çevredeki bazı iş yeri sahiplerine baskı kurdukları, kendilerini polis olarak tanıtarak gasp olaylarına karıştıkları, silahla tehdit ve yaralama suçlarını işledikleri saptandı.

Olayın geçmişi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "mafya tipi organize suç örgütleri" ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak'ta "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmıştı.

Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık ve fuhuş yaptırdıkları tespit edilen suç örgütü üyeleri ve bunlarla bağlantılı kişiler olmak üzere 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çökertilen çeteden iğrenç detaylar: Hamile kadınların ceninlerini dolu mezarlara gömmüşler Çökertilen çeteden iğrenç detaylar: Hamile kadınların ceninlerini dolu mezarlara gömmüşler Miras Operasyonu'nda 29 bin 11 sikke ele geçirildi Miras Operasyonu'nda 29 bin 11 sikke ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da suç örgütlerine yönelik 'Müsilaj' operasyonunda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da suç örgütlerine yönelik "Müsilaj" operasyonunda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement