İstanbul'dan Dünyaya "Kudüs'ün Yanındayız" Mesajı Verdiler

İslam aleminin büyük bir imtihandan geçtiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Cumhurbaşkanımızın göstereceği yolda yapılacak mücadelenin maddi ve manevi olarak içinde olacağız" dedi.

Bağcılar Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti ve MÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek olan "Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlim Hayat ve Eğitim" sempozyumu başladı.

Osmanlı Devleti dönemindeki Kudüs'ün sosyal, kültürel ve eğitim hayatının masaya yatırıldığı etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Osmanlı Devleti'nin Filistin topraklarından çekilmek zorunda kalmasından sonra Kudüs kan ağlıyor. Mescidi Aksa'nın gözyaşları bir türlü dinmiyor. Filistin kendi toprakları üzerinde tutsak halde yaşıyor. İsrail bütün haydutluğuna dünyanın gözü önünde devam ediyor. Birleşmiş Milletler sürekli kınama kararı yayınlıyor. Bugüne kadar 800'ün üzerinde kınama yapmış. Hep kınıyorlar. Birleşmiş Milletler kınama teşkilatına döndü. Kudüs'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğünden geçiyor ümmet özgür olursa Kudüs özgürleşecek" dedi.

Türkiye'nin Filistin meselesinde gösterdiği tavrın çok önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirten Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa "Türkiye'yi biz bu bağlamda çok ayrı bir yere koyuyoruz. Her birimiz Türkiye'yi çok ciddiye alıyor ve önemsiyoruz. Türkiye'nin bu adaletsizliğe, zulme nasıl karşı durduğunu biliyoruz. Gazze'deki insanların ne kadar acı çektiğini biliyoruz. Kudüs'e karşı planlar bitmeyecek" diye konuştu.

"İslam alemi büyük bir imtihandan geçiyor"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Biz Müslümanlar için Kudüs büyük bir anlam ifade etmektedir. Mukaddes beldelerin her birinde ecdadımızın gerçekten büyük bir emeği, hasreti var. Oraların gerek kurtuluşunda gerek imarında gerçekten bugün yüzyıllar boyunca da bizleri onurlandıracak duruşları hep göstermişlerdir" şeklinde konuştu. Kudüs'teki İsrail zulmüne dikkat çeken Çağırıcı şöyle devam etti: "O mübarek beldenin bahçelerinin içerisine kadar zalim İsrail askerlerinin girmesi insanın kanına dokunuyor. İslam aleminin büyük bir imtihandan geçiyor. 21. yüzyıl dünyasında hala orada zulüm devam ediyorsa durup kendimize bir kaz deha bakmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın göstereceği yolda yapılacak mücadelenin maddi ve manevi olarak içinde olacağız"

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, "Kardeşlerim Kudüs bizim boynumuzda bir emanettir, Peygamber Efendimizin bir emanetidir. Tabi kötüler asla ve asla bu yükü kaldıramaz. Sadece mümin insanlar bu yükü taşıyabilir" diye konuştu. Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Zekeriya Kurşun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek ve rektörü Prof. Dr. Fatih Andı da düşüncelerini ifade etti.

Yarın akşam sona erecek sempozyumda Kudüs, "Ulema ve Biyografileri", "Medreseler", "İlmi Hayat", "Eserler ve Seyahatler", "Vakıflar" ve "Müesseseler" başlıklı oturumlarda ele alınıyor. Sunulan tebliğler kitaplaştırılarak bilim dünyası ile paylaşılacak.

"Osmanlı Dönemi'nde Kudüs'te İlmi Hayat ve Eğitim" konulu sempozyumda konuşan akademisyen ve ilim adamları, dünyaya "Kudüs İslam şehridir. İsrail zulmüne karşı mücadele edeceğiz" mesajı verdi. İslam aleminin büyük bir imtihandan geçtiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Cumhurbaşkanımızın göstereceği yolda yapılacak mücadelenin maddi ve manevi olarak içinde olacağız" dedi.

Bağcılar Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti ve MÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek olan "Osmanlı Döneminde Kudüs'te İlim Hayat ve Eğitim" sempozyumu başladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşen programa Türkiye, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Irak'tan siyaset, akademisyen ilim adamları konuşmacı olarak iştirak etti. Osmanlı Devleti dönemindeki Kudüs'ün sosyal, kültürel ve eğitim hayatının masaya yatırıldığı etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Osmanlı Devleti'nin Filistin topraklarından çekilmek zorunda kalmasından sonra Kudüs kan ağlıyor. Mescidi Aksa'nın gözyaşları bir türlü dinmiyor. Filistin kendi toprakları üzerinde tutsak halde yaşıyor. İsrail bütün haydutluğuna dünyanın gözü önünde devam ediyor. Birleşmiş Milletler sürekli kınama kararı yayınlıyor. Bugüne kadar 800'ün üzerinde kınama yapmış. Hep kınıyorlar. Birleşmiş Milletler kınama teşkilatına döndü. Kudüs'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğünden geçiyor ümmet özgür olursa Kudüs özgürleşecek" dedi.

Türkiye'nin Filistin meselesinde gösterdiği tavrın çok önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirten Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa "Türkiye'yi biz bu bağlamda çok ayrı bir yere koyuyoruz. Her birimiz Türkiye'yi çok ciddiye alıyor ve önemsiyoruz. Türkiye'nin bu adaletsizliğe, zulme nasıl karşı durduğunu biliyoruz. Gazze'deki insanların ne kadar acı çektiğini biliyoruz. Kudüs'e karşı planlar bitmeyecek" diye konuştu.

"İslam alemi büyük bir imtihandan geçiyor"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Biz Müslümanlar için Kudüs büyük bir anlam ifade etmektedir. Mukaddes beldelerin her birinde ecdadımızın gerçekten büyük bir emeği, hasreti var. Oraların gerek kurtuluşunda gerek imarında gerçekten bugün yüzyıllar boyunca da bizleri onurlandıracak duruşları hep göstermişlerdir" şeklinde konuştu. Kudüs'teki İsrail zulmüne dikkat çeken Çağırıcı şöyle devam etti: "O mübarek beldenin bahçelerinin içerisine kadar zalim İsrail askerlerinin girmesi insanın kanına dokunuyor. İslam aleminin büyük bir imtihandan geçiyor. 21. yüzyıl dünyasında hala orada zulüm devam ediyorsa durup kendimize bir kaz deha bakmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın göstereceği yolda yapılacak mücadelenin maddi ve manevi olarak içinde olacağız"

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, "Kardeşlerim Kudüs bizim boynumuzda bir emanettir, Peygamber Efendimizin bir emanetidir. Tabi kötüler asla ve asla bu yükü kaldıramaz. Sadece mümin insanlar bu yükü taşıyabilir" diye konuştu. Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Zekeriya Kurşun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek ve rektörü Prof. Dr. Fatih Andı da düşüncelerini ifade etti.

Yarın akşam sona erecek sempozyumda Kudüs, "Ulema ve Biyografileri", "Medreseler", "İlmi Hayat", "Eserler ve Seyahatler", "Vakıflar" ve "Müesseseler" başlıklı oturumlarda ele alınıyor. Sunulan tebliğler kitaplaştırılarak bilim dünyası ile paylaşılacak.