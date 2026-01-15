İzmir'e 45 Yeni Ambulans

İZMİR'de Sağlık Bakanlığı tarafından alınan 45 yeni ambulans sağlık hizmeti vermeye başladı. 1941 sağlık personelinin görev yaptığı 112 sistemi içerisinde son 4 ayda tahsis edilen 45 yeni ambulansla birlikte acil yardım ambulansı sayısı 155'ten 200'e yükseldi.

İzmir'de 45 yeni ambulansın hizmete alım töreni İzmir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı törene AK Parti Genel Sekreteri ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, bazı milletvekilleri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'de sadece acil çağrıya en gelişmiş ülkelerden 3-4 kat hızlı müdahale edilmesinin değil aynı zamanda başta nitelikli bina ve yatak olmak üzere sağlıkta sunulan tüm hizmetlerin de iyi bir gelişmişlik bulunduğunu belirtti. Sağlıkta kullanılan alet edavat ile birlikte bunlara erişim hızı konusunda da önemli gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Vali Elban, "20 dakikada vakaya müdahale etme kabiliyeti olan gelişmiş ülkelerde bile 6 aydan önce MR sırası alamazken ülkemizde büfeden su alır gibi hızlı erişebiliyoruz. Diğer sağlık hizmetlerimiz de hızlı. Bir diğer esas göstergemiz sağlık personelimizin donanımlı ve iyi yetişmiş olması. Sadece 112 ile değil personeliyle dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Bütün bunlara rağmen durmuyoruz. Hizmet kalitemizi ve hızımızı arttırmak için çaba içerisindeyiz. Kendi kendimizle yarışıp kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız insanımız daha sağlıklı olsun. İlimize bu hizmetleri kazandıran Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun gösterdiği vizyonda kendisini mahcup etmeyeceğiz" dedi.

'ŞEHİR HASTANESİ 8 MİLYON VATANDAŞA KUCAK AÇTI'

AK Parti Genel Sekreteri ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da konuşmasında İzmir'de şehir merkezinde 20 yıl önce sağlık hizmeti veren 3 büyük hastane bulunduğunu hatırlatıp, "Tepecik, Yeşilyurt ve Behçet Uz Hastanesi vardı. Bu hastaneler çok rezil haldeydi. Koğuşlarda üst üste hastalar yatıyordu. Hijyenin olmadığı koridorlar ve kötü fiziki alanlar vardı. Bizim eserlerimiz ortada. Bakanlık tarafından İzmir'e 2003 yılından itibaren yatırım bedeli toplam 70 milyar TL'lik 1 milyon 333 bin metrekare kapalı alana, 5 bin yatak kapasitesine sahip 140 sağlık tesisini tamamladık. Bunlardan 88'i birinci basamak, 52'si ise tam teşekküllü ikinci ve üçüncü basamak hizmet binalarıdır. Burası da İzmir ve Ege'nin en büyük şehir hastanesi ve Ege'nin şifa fabrikası haline gelmiştir. 2 bin 60 yatak kapasitesi, 340 poliklinik ve 55 ameliyathanesi ile birlikte dünya standartlarının üzerinde büyük bir sağlık merkezidir. Hizmete girdiği günden itibaren tam 8 milyon vatandaşımıza kucak açtı. Bu rakam İzmir nüfusunun iki katı durumundadır" diye konuştu.

'TOPLAM YATIRIM BEDELİ 30 MİLYAR TL'

İzmir'in dört bir yanında sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren İnan, "Yatırım bedeli 3 milyar TL olan 52 bin metrekare kapalı alana ve 50 yatak kapasitesine sahip toplam 16 yatırımın inşaatı devam ediyor. 2025 yılında harcanan güncel ödenek bedeli 1 milyar TL'dir. Geleceği de planlıyoruz. 2026'nın ilk 8 ayında Dikili'de bir hastane yapacağız. Selçuk'ta devasa bir sağlık kampüsünü hayata geçireceğiz. Bu iki yatırım tutarı 700 milyon TL'yi aşmış durumda. İzmir'imize sağlık alanındaki projelerin toplam yatırım bedeli 30 milyar TL'yi bulacak. 634 bin metrekare kapalı alan ve 2 bin yatak kapasitesine sahip toplam 38 yatırımın da arsa temini sürmekte. Menemen'e kazandıracağımız 250 yataklı yeni hastane çalışmaları da devam ediyor" diye konuştu.

'HASTANENİN ÇÖPLERİNİ TOPLAMAKTAN ACİZ YEREL YÖNETİM'

AK Partili İnan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamladığımız ve devam eden projelerle birlikte İzmir'e 100 milyar liralık sağlık yatırımı kazandırıyoruz. Yerel yönetim ise kronik sıkıntıları yönetemiyor. Bu hastanenin çöplerini toplamaktan aciz bir yerel yönetim var. Biz hizmet diyoruz her defasında. Onlar mazeret üretiyor. Amacımız acil ambulans ihtiyacı olan herkese günün 24 saati ulaşmak. İlimizde 124 acil sağlık hizmetleri istasyonları var. 2002 yılında şehrimizde ambulans sayısı sadece 30'du. Bugün bu sayı 200'e ulaştı. Sadece nicelik değil nitelik de arttı."

'VAKAYA ULAŞMA SÜRESİ 7 DAKİKANIN ALTINDA'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sağlıkta bütüncül bir sistem kurulduğunu belirtti. Acil sağlık hizmetlerinde dünya standartlarının yakalandığını ifade eden Çankırı, "İzmir'de bugün 124 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu aktif şekilde görev yapıyor. Sadece 2025 yılında 3 yeni istasyon hizmete alındı. 1.941 sağlık personelimiz 112 sistemi içerisinde sahada görev yapıyor. Son 4 ayda ilimize tahsis edilen 45 yeni ambulansla, acil yardım ambulansı sayımız 155'ten 200'e yükseldi. Bu rakamlar bize şunu söylüyor: İzmir'de acil sağlık hizmeti büyüyor, güçleniyor ve derinleşiyor. Acil vakada geçen her dakika hayati önemdedir. 2025 yılı başında 10 dakikada vakaya ulaşma oranı yüzde 79 iken, bugün bu oran yüzde 93'e ulaşmıştır. Ortalama kentsel vakaya ulaşma süremiz ise 7 dakikanın altındadır. Bu süre Avrupa ve Amerika'da 15–20 dakikaları bulan ortalamaların çok altındadır. Bu tablo açıkça şunu göstermektedir: Türkiye, acil sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını yakalamamış, aşmıştır" dedi.

'İZMİR, TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE'

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul da acil sağlık çalışanlarından oluşan ekiplerin olay yerine ulaşmasında İzmir'deki başarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Kul, "İzmir'e tahsis edilen 45 yeni ambulans ile birlikte ambulans filomuz 200'e yükselmiştir. Ayrıca envanterimizde 4 yenidoğan, 3 yoğun bakım, 2 adet 4 sedyeli, 1 kar paleti takılabilen, 1 helikopter ve 11 motosiklet ambulansı olmak üzere toplam 22 özel donanımlı ambulans aktif olarak görev yapmaktadır. Türkiye; yaygın istasyon ağı, etkin yönetim modeli, güçlü teknik altyapısı ve alanında uzman acil sağlık hizmetleri ekipleri sayesinde dünya ölçeğinde dikkat çekici bir başarıya imza atmıştır. Avrupa ve Amerika'da ambulansların olay yerine ulaşma süresi 15–20 dakikaları bulurken, ülkemizde bu süre ortalama 7 dakika düzeyindedir. İzmir'deki başarımız ise Türkiye ortalamasının da üzerindedir. İlimizde 10 dakika içinde kentsel vakaya ulaşma oranı yüzde 93 olup, acil vakaya çıkış yaptıktan sonra kentsel alanlarda ortalama 7 dakikadan daha kısa sürede olay yerine ulaşmaktayız. Bu oran, ülke genelinde ortalamanın üzerindedir" dedi.

Konuşmalardan sonra Başhekimlik binası önünde konumlanan ambulansların teslimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından Vali Süleyman Elban, sağlık çalışanlarına yeni ambulansların anahtarlarını teslim etti.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR, DHA)