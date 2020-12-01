İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 44 eski polis yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul , Amasya , Denizli , Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilen eski polis memuru 44 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı

Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak