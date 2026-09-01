Tatil cennetinde skandal! Görüntüyü izleyen polis peşlerine düştü

Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adası Bali'de yaşanan olay, Avustralyalı bir turistin havalimanında yakalanmasıyla sonuçlandı.

27 yaşındaki Avustralya vatandaşı BA'nın, Bali'nin Kuzey Kuta bölgesindeki Tibubeneng köyünde bir kadınla bir evin önünde cinsel ilişkiye girdiği belirlendi. Olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KADIN İBADETE GİDERKEN KARŞILAŞTI

Dış basında yer alan haberlere göre olay 22 Ağustos akşamı meydana geldi. İkilinin yaklaşık 15 dakika boyunca bölgede bulunduğu aktarılırken, ibadet etmek için evinden çıkan bir kadın ikiliyle karşılaştı. Kadının müdahale ederek durmalarını istediği, ikilinin daha sonra bölgeden ayrıldığı belirtildi.

PLAJ KULÜBÜNDE TANIŞMIŞLAR

Polisin yaptığı ilk incelemelerde Avustralyalı turist ile kadının daha önce birbirlerini tanımadıkları belirlendi. BA'nın ifadesinde kadınla bölgedeki bir plaj kulübünde tanıştığını söylediği aktarıldı. Polis, ikilinin olay sırasında alkollü olduğunu açıkladı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE KİMLİĞİNİ BELİRLEDİLER

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ve göçmenlik birimleri, görüntülerdeki erkeğin kimliğini yüz tanıma çalışmaları sonucunda belirledi.

Avustralyalı turist daha sonra Endonezya'nın göçmenlik sisteminde "Subject of Interest" listesine alındı. Böylece ülkeden ayrılmak üzere herhangi bir sınır kapısına gitmesi halinde görevlilerin bilgilendirilmesi sağlandı.

ÜLKESİNE DÖNERKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI

BA'nın Bali'den ayrılmak üzere 25 Ağustos'ta I Gusti Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'na gitmesiyle sistem devreye girdi. Brisbane'e giden uçağa binmek üzere uluslararası terminalden geçmeye çalışan turist, göçmenlik görevlileri tarafından durduruldu. BA daha sonra sorgulanmak üzere polise teslim edildi.

KADININ KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Görüntülerde yer alan kadının da yabancı uyruklu olduğu değerlendirilirken, kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi. Polis kadının kimliğini ve bulunduğu yeri belirlemek için çalışma başlattı.

EV SAHİBİ ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Olayın yaşandığı evin sahibinin şikâyetçi olmaması üzerine BA hakkında ceza davası açılmadı. Badung polisi bunun üzerine dosyayı göçmenlik makamlarına devrederek turistin sınır dışı edilmesini tavsiye etti.

Avustralyalı turistin sınır dışı edilmesine karar verilirken, işlemlerin tamamlanması için göçmenlik biriminde tutulduğu bildirildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ARINMA TÖRENİ YAPILDI

Olayın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bali'deki yerel inanışlar doğrultusunda, olayın yaşandığı evin önünde kötü enerjinin uzaklaştırılması amacıyla Hindu geleneklerine göre arınma töreni gerçekleştirildi.

Bali polisi ise olayın ardından turistlere yerel yasalara, geleneklere ve toplumsal kurallara saygı göstermeleri yönünde çağrıda bulundu.