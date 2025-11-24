Kağıthane'de konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü - Son Dakika
Yaşam

Kağıthane'de konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane\'de konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü
24.11.2025 12:49
Kağıthane\'de konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü
Haber Videosu

Kağıthane'de yaşanan olayda, Enis S. isimli kişi bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle evinden alarak taksinin içinde silahla vurdu. Başından vurulan Nuran Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan Enis S. ise olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kağıthane'de bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle evinden taksiyle alan Enis S. (45), araçta çıkan tartışmanın ardından eski eşini silahla vurdu. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken kaçmaya çalışan şüpheli olayda kullandığı silahla yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadı.

YERDE YATARKEN 2 EL DAHA ATEŞ ETTİ

Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel, Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Kağıthane'de konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Kağıthane'de konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü - Son Dakika
