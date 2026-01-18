Karadeniz'in dalgaları sahil yolunu ve evleri tehdit ediyor - Son Dakika
Karadeniz'in dalgaları sahil yolunu ve evleri tehdit ediyor

18.01.2026 21:21
Fırtınalı havalarda Karadeniz'de oluşan dev dalgalar,  Kastamonu'nun İnebolu sahilinde hasara neden oldu. Sahili koruyan istinat duvarlarında çatlama ve oyuklar meydana geldi. Sahil yolunu tehdit eden dalgaların etkisiyle park alanlarında yarılma ve çöküntüler oluştu. Bölgede oturan vatandaşlar ise tedirgin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralıklı olarak şiddetli fırtına ve kar yağışı uyarısı yaptığı Karadeniz'de fırtına sonrasındaki manzara endişeye neden oldu.

DALGALAR İSTİNAT DUVARLARINDA OYUK AÇTI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi sahilinde fırtına sonrası boyu metreleri aşan dalgalar, çarptığı istinat duvarlarında oyuk açtı. Sahil yolunu tehdit eden dalgaların etkisiyle park alanlarında ise yarılma ve çöküntüler oluştu.

"DENİZİ KIRACAK BLOKLAR YAPILMADI"

Cünürye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki apartmanlarda oturan vatandaşlar ise dalgalar nedeniyle korkulu anlar yaşamaya başladı. Mahalle sakinlerinden Sedat Köseoğlu, çocukluğundan beri İnebolu sahilinde oturduğunu söyledi. Eskiden denizin evlere bu kadar yakın olmadığını belirten Köseoğlu, "Bu duvar daha önce burada yoktu. Dolgu yoldur burası. Bu deniz ileriden geldiği zaman yayılıp herhangi bir yere zarar vermiyordu. Duvar yapıldı, güzel oldu. Kötü diyemeyiz. Ama bunun önüne . Buranın önünde yıldız bloklar veya normal bloklar olsa denizi parçalayacağı için bu yolun göçmesine engel olurdu." dedi.

"EVİMİZDE RAHAT YATAMIYORUZ"

Dalgalar nedeniyle sürekli tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Köseoğlu şunları söyledi: "Şu anda evimizde rahat yatamıyoruz. Her deniz oluşunda hele bu sefer buradaki blokların ve arkadaki blokların tamamı sallandı. Deprem oluyormuş gibi yatağımızdan kalkıp dışarı çıkmaya çalıştık. Kuvvetli gelen deniz dalgalarıyla binalar zarar görüyor. Yarın bu duvar yıkıldığı zaman buranın altı kum olduğu için bu bloklar olduğu gibi kayacak. Benim oturduğum 3 yıllık bina. Banyodaki derz dolgular baktım araları açılmış. Kadınlar gerçekten çok korkuyor. Ben geçen akşam arabayla daha uzak bir yere götürmeyi dahi göze aldım. Sabaha karşı baktım, denizden anladığımız için. Kırıldı deniz ve sallanma azaldı. İnanın yemek yiyemiyoruz sallanmaktan. Yemin ediyorum sandalyenin üzerinde sallanıyoruz."

Köseoğlu, yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulmasını ve denize dalgakıran yapılmasını beklediklerini kaydetti.

"YEMEK YERKEN BİLE EV SALLANIYOR"

Aynı bölgede oturan Mehmet Özdemir ise, "2001'den beri bu sahilde oturuyorum. Evde korku içinde yaşıyoruz. Sanki deprem olmuş yıkılacak gibi. Yemek yerken bile ev sallanıyor. Evde durma şansımız yok gibi. Korkunç yani. Bunu yaşayan bilir. Çok sallandığı için evi satmayı bile düşünüyorum ama şimdi kim alır. Onun için bir an önce çözüm istiyoruz yetkililerden. Bir an önce çare bulmak lazım. Yoksa evlerimizde hayati tehlikemiz var. Deprem olmuş gibi sallanıyor. Yıkılacak gibi oluyor. Dışarı çıkıyoruz korkudan. O kadar çok feci sallanıyor. Gece uyumak mümkün değil. Dışarı çıkıyoruz gecenin o saatinde." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Kastamonu, Karadeniz, İnebolu, Yaşam, Son Dakika

