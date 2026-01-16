Karne Sevinci İkisi İçin Hüsran - Son Dakika
Karne Sevinci İkisi İçin Hüsran

16.01.2026 23:49
Karne almaya giden öğrencilerden biri motosiklet kazasında hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

ANNE, ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karne almaya giderken motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından cenazeyi teslim almaya gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle morg önünde bekleyen anne, "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Kazada yaralanan Oğuzhan Yiğit S.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

2) SAKARYA MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

SAKARYA merkezli iki ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Sakarya ve İstanbul'da 9 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında yabancı uyruklu kadınlar ile kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç. (42) ve S.K. (38), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3) ETİYOPYA'DA ÖLDÜRÜLEN İŞ İNSANLARI TOPRAĞA VERİLDİ

ETİYOPYA'da turistik gezi sırasında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş insanı Cengizhan Güngör, Balıkesir'in Gönen ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Etiyopya'ya turistik seyahat amacıyla giden iş insanları Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ile beraberindeki 2 kişi, 12 Ocak günü sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erdoğan Akbulak, Cengizhan Güngör ve Etiyopyalı şoför hayatını kaybederken, diğer 2 Türk vatandaşı ise başka bir araçta bulunmaları nedeniyle saldırıdan sağ kurtuldu. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, dün uçakla İstanbul'a getirilip, Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Erdoğan Akbulak'ın ve Cengizhan Güngör'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Akbulak ve Güngör için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Akbulak ve Güngör'ün ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni sonrası Erdoğan Akbulak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından cenazesi Balıkesir'in Gönen İlçesine getirilen Cengizhan Güngör, Armutlu Mahallesi'nde bugün ikindi namazı sonrası Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi Cenaze törenine Güngör'ün ailesi ve akrabaları ile sevenleri katıldı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.