KARTAL'DA TEDBİRSİZ DÖNÜŞ KAZASI - Son Dakika
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KARTAL'DA TEDBİRSİZ DÖNÜŞ KAZASI

22.05.2022 12:53
KARTAL'DA TEDBİRSİZ DÖNÜŞ KAZASI

KARTAL'da sürücüsünün tedbirsiz şekilde dönüş yaptığı otomobile şeridinde ilerleyen otomobil çarptı.

KARTAL'da sürücüsünün tedbirsiz şekilde dönüş yaptığı otomobile şeridinde ilerleyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 3 kişiye klinikteki veterinerler ilk müdahalede bulundu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Orhantepe Mahallesi'ndeki veteriner kliniği önünde dün saat 19.30 sıralarında klinikten çıkan sürücü, tedbirsiz bir şekilde dönüş yaptı. Otomobile, şeridinden gelen başka bir araç hızla çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi klinikteki veterinerlerin yaptığı yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Veteriner kliniğinin sahibi, "Akşam saat 19.30 sıralarında buradan çıkış yaparken, yolda U dönüşü yapmaya çalışıyor. Karşı şeritten gelen bir araç, otomobile vurdu. Vurmasıyla otomobil, kaldırıma çıktı. Hızını alamayan araç daha sonra park halindeki araca çarptı. İlk müdahaleyi veteriner hekimlerimiz yaptı. Sonra itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gelip gerekli müdahaleyi yaptılar" dedi.

Görüntü dökümü:  -Kaza anı güvenlik kamera görüntüleri -Kaza yerinden görüntü -Kazaya karışan araçlar cep telefonu görüntüsü -Veteriner klinik sahibi röp -Genel ve detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Veteriner, Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

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