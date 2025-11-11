Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor - Son Dakika
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

Kastamonu\'da 5 yaşındaki Osman\'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
11.11.2025 16:15
Kastamonu\'da 5 yaşındaki Osman\'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Haber Videosu

Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemelere göre, uçurumun kenarında cansız bedeni bulunan küçük Osman'ın başüstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

ANENNİN TELEFONU 3 KEZ SİNYAL VERDİ

Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.

Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeninin bulunduğu bölge havadan görüntülendi.

KÜÇÜK OSMAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı.

Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında dron kamerasıyla tespit edildi.

BAŞÜSTÜ DÜŞEREK VEFAT ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun başüstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Başsavcılık, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılan inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini bildirdi.

ANNENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu.

Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 2 Kasım'dan itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldığı, ardından da saat 15.20 sularında Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yer.

"ÇOCUK SIRTÜSTÜ VAZİYETTEYDİ"

Köseali köyünde yaşayan Hakkı Şahin, dronla yapılan incelemede ceset tespit edilmesinin ardından bölgeyi iyi bildiği için ekipleri o bölgeye götürdüğünü söyledi.

Şelalenin çok yüksek olduğunu anlatan Şahin, "Kaygan bir yer. Suyun kenarında kalmış çocuk. Sırtüstü vaziyetteydi. Bölge kayalık bir yer, insan zor gider oraya." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

