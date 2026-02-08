Kayseri'de Epstein'e benzeyen adam isyan etti - Son Dakika
Kayseri'de Epstein'e benzeyen adam isyan etti

08.02.2026 08:37
Cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e benzeyen Kayserili Rıfat Özdemir, insanların kendisine olan olumsuz bakışlarından dolayı rahatsız olduğunu belirtti. Özdemir, saç modelini değiştirerek ve sakal bırakarak Epstein'e benzemekten uzaklaşmayı planladığını ifade etti. 'Ben Epstein değilim. Kayseri'den böyle kötü adamlar çıkmaz' diyen Özdemir, halktan kendisini Epstein'e benzetmemelerini rica etti.

Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Rıfat Özdemir'in başı benzerlikten dolayı dertte. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e benzeyen Özdemir, insanların kendisine olan olumsuz bakışlardan dolayı rahatsız olduğunu kaydetti.

"SERT BİR İMAJLA BAKMAYA BAŞLADILAR"

Özdemir, "Vatandaşlar bana önce sert bir imajla bakmaya başladılar. İlk başta beni yeğenim benzetti ve "dayı sen Jeffrey Epstein'e çok benziyorsun' dedi. Epstein'in kim olduğunu ben bilmiyordum. Daha sonra haberlerden baktım ve sosyal medyadan kim olduğunu öğrendim. Ben öyle bir adama benzetilmek istemem. Beni o insanlara benzetmeyin. Ben normal işinde gücünde olan sade bir vatandaşım. Benzerlik olabilir. Benim ki şanssız bir olay. Bizde ona benzedik.

"HAYATIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Hayatımı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken insanlar bana sert bir imajla bakıyorlar. Sözel olarak bir şey yok ama bakışları insanı rahatsız ediyor. İnsanlar şaşırmış bir ses tonu ile 'Epstein'e benziyor' diyorlar. Bunu bana dediklerinde canım sıkılıyor. Çünkü hoş bir adam değil. Benzetilmek hoş bir şey değil" ifadelerini kullanmdı.

"LÜTFEN BENİ EPSTEIN'E BENZETMEYİN"

"Halkımdan rica ediyorum. Lütfen beni Epstein'e benzetmesinler" diyen Rıfat Özdemir, "Bu saatten sonra kendimde olabilecek bütün değişiklikleri yapmayı düşünüyorum ve yapacağım. Saç modelimi değiştireceğim, sakal bırakacağım. Bu durum gündemden düşene kadar biraz uğraşacağız. Ben sakal bırakmayı sevmem ama sakal bırakmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar da hiç sakal bırakmadım.

"YÜZ İFADEMİ NASIL DEĞİŞTİRECEĞİM BİLMİYORUM"

Saçlarıma değişik bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım. Yüz ifademi nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Yüz kırışıklıklarım falan tamamen bire bir benziyor. Küfür eden veya laf atan olmadı ama sert bir imajla bakıyorlar. Bakışlarından ne söylediklerini hissedebiliyorum. Ben Epstein değilim. Kayseri'den böyle kötü adamlar çıkmaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Jeffrey Epstein, İnsan Hakları, Kayseri, Toplum, Yaşam, Son Dakika

