Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı İmanaliyev TÜRKSOY'u ziyaret etti - Son Dakika

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev, Türkiye ziyareti kapsamında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatını (TÜRKSOY) ziyaret ederek Kırgız ressamların eserlerinin yer aldığı, Manas Destanı ile Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümüne ithafen hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Açılış törenine, İmanaliyev, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve birçok davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "2020 Hiva-Türk Dünyası Kültür Başkenti" fotoğraf sergisi açılışı nedeniyle bulunduğu Hırvatistan'ın Rijeka şehrinden video bağlantısıyla selamlama konuşması yaptı.

Çakıcı, TÜRKSOY'un, bu yıl kurucu ülkeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30'uncu yılına ithafen Türk dünyasının seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan karelerden oluşan bir fotoğraf sergisiyle kurucu beş ülkenin bağımsızlık kutlamalarını İzmir'de başlattıklarını, Aydın, Isparta, Denizli, Ankara, Bilecik ve Hatay'da büyük bir heyecan ve coşkuyla sürdürdüklerini söyledi.

TÜRKSOY'un çalışmaları hakkında bilgi veren Çakıcı, "Türksoy, üye ülkelerinden aldığı güçle halklarımız arasında kültür ve sanat etkileşiminin pekişmesine yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesi için üstün gayret göstermektedir. En önemli temennimiz, Türk dünyası kültür ve sanatının yaşatılmasına yönelik bu ve benzeri faaliyetlerin otuzuncu bağımsızlık yılı boyunca başta kurucu ve üye ülkelerimiz olmak üzere yurt içi ve yurt dışında artarak devam etmesidir." dedi.

İmanaliyev, Türkiye ziyareti öncesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi Enformasyon Toplantısına katıldığını belirterek, toplantıda Türk dili konuşan ülkeler arasındaki konulara değindiklerini belirtti.

Türk dünyasının kalbi olan TÜRKSOY'da ve Kırgızistan'ın bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle açılan fotoğraf sergisinde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu kaydeden İmanaliyev, Cengiz Aytmatov'un TÜRKSOY için, "Türk dünyasının UNESCO'su" dediğini aktardı.

İmanaliyev, TÜRKSOY'un en önemli etkinliklerinden birinin Türk dünyasındaki önemli şahsiyetleri anmak ve onların yeni nesillere ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Kırgızistan'ın Oş şehrinin 2019'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini hatırlatan İmanaliyev, TÜRKSOY'un bu vesileyle çeşitli etkinlikler yaptığını söyledi.

İmanaliyev, "Kırgızistan Kültür Bakanı olarak ilk resmi ziyaretlerini Türk dünyasına başlattım. Bu kapsamda ilk olarak Kazakistan Kültür Bakanı ardından Özbekistan Kültür Bakanı ve dün de Azerbaycan Kültür Bakanı ile görüştük ve iş birliği protokolü imzaladık. Yarın Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ardından Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bakanı ile bir görüşmemiz olacak." dedi.

Türkiye ve Kırgızistan arasında iyi ilişkilerin olduğunu kaydeden İmanaliyev, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya bir görüşmesinin de olacağını söyledi.

İmanaliyev, önümüzdeki süreçte Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.

Programın sonunda Kırgız sanatçı Gulira Kasymkulova tarafından Kırgız ezgiler seslendirildi.