Kırşehir Big Termal Spa Otel’de Kurban Bayramı tatili şölene dönüşüyor

13.05.2026 17:09
Türkiye’nin en büyük spa merkezi Kırşehir Big Termal Spa Otel, Kurban Bayramı’na özel konserler, termal ayrıcalıklar ve kampanyalı konaklama fırsatları sunuyor.

Kurban Bayramı tatilini hem dinlenerek hem de eğlenceyle geçirmek isteyenler için kapılar açılıyor. Big Termal Spa Otel, Türkiye’nin en büyük spa merkezlerinden biri olarak bayrama özel hazırladığı programla misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Termal havuzlardan spa ayrıcalıklarına, canlı müzik etkinliklerinden özel hediyelere kadar birçok detayın düşünüldüğü otelde, bayram boyunca doluluk oranının yüksek olması bekleniyor. Özellikle aileler ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyen tatilciler için hazırlanan kampanyalar dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SPA MERKEZİNDE TERMAL AYRICALIK

Modern mimarisi, geniş termal alanları ve kapsamlı spa hizmetleriyle öne çıkan Big Termal Spa Otel, Kurban Bayramı boyunca misafirlerine konfor ile eğlenceyi bir arada sunacak. Otelin termal havuzları, sauna alanları, buhar odaları ve dinlenme bölümleri bayram tatilinde yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor.

Tesiste konaklayan misafirler yalnızca dinlenmekle kalmayacak; aynı zamanda özel etkinliklerle bayram atmosferini doyasıya yaşayacak. Bayramın ikinci günü sahne alacak olan Tuğçe İnce, sevilen şarkılarıyla misafirlere müzik dolu bir gece yaşatacak. Bayramın üçüncü gününde ise Mehmet Sıraç ve ekibi sahneye çıkarak eğlenceyi zirveye taşıyacak.

BAYRAMA ÖZEL KONAKLAMA KAMPANYASI DİKKAT ÇEKİYOR

Bayram dönemine özel hazırlanan kampanya kapsamında uzun süreli konaklamalarda önemli avantajlar sunuluyor. Özellikle kalabalık aileler ve termal tatili uzun soluklu yaşamak isteyen misafirler için hazırlanan fiyat avantajı dikkat çekiyor.

Bayram kampanyası detayları

6 gece kal, 5 gece öde fırsatı

25 Mayıs 2026 Pazartesi giriş – 31 Mayıs 2026 Pazar çıkış

Double oda fiyatı 76.000 TL yerine 65.000 TL

Bayramın 2. günü Tuğçe İnce konseri

Bayramın 3. günü Mehmet Sıraç ve Ekibi canlı performansı

Otel yönetimi, erken rezervasyon döneminde yoğun talep yaşandığını belirtirken, özellikle termal tatil ile konser programını bir araya getiren konseptin büyük ilgi gördüğünü ifade ediyor.

DOKTOR BALIK VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TURU HEDİYESİ

Bayram programının en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise misafirlere sunulan özel hediyeler oldu. Termal deneyimi farklı aktivitelerle destekleyen otel yönetimi, konaklama süresine göre çeşitli ayrıcalıklar hazırladı.

3 gece konaklayan misafirlere 30 dakika doktor balık deneyimi ücretsiz olarak sunulacak. Cilt bakımına katkısıyla bilinen doktor balık uygulaması, termal tatilin en ilgi çeken detayları arasında yer alıyor.

4 gece konaklayan misafirler ise ücretsiz elektrikli bisiklet turu fırsatından yararlanabilecek. Bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme imkânı sunan bu özel etkinlik, özellikle doğa ve sakin rota arayan tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Ayrıca belirli kampanya paketlerinde doktor balık uygulamasının ekstra hediye olarak sunulması, termal tatili daha cazip hale getiriyor. Bayram yoğunluğu öncesinde rezervasyon hareketliliğinin arttığı belirtilirken, otelin spa ve termal konseptiyle bölge turizmine önemli katkı sunduğu ifade ediliyor.

BAYRAMDA HEM DİNLENMEK HEM EĞLENMEK İSTEYENLERİN YENİ ADRESİ

Kurban Bayramı boyunca huzur, eğlence ve termal ayrıcalıkları bir arada yaşamak isteyenler için Big Termal Spa Otel dikkat çeken seçeneklerden biri haline geldi. Geniş spa alanları, canlı müzik programları, özel kampanyalar ve aile odaklı hizmet anlayışıyla otel, bayram tatilini sıradan bir konaklamanın ötesine taşımayı hedefliyor.

Özellikle şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen misafirler için hazırlanan konsept, termal turizm ile eğlenceyi aynı çatı altında buluşturuyor. Bayram döneminde yer bulmak isteyen tatilcilerin erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmesi öneriliyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

