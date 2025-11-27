Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı
27.11.2025 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı
Haber Videosu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın evde başlarından vurulmuş halde ölü bulunmalarının ardından başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Ailenin komşuları M.C. olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "Delil karartmak" suçundan tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2. katındaki dairede 25 Kasım gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

3 KİŞİLİK AİLE BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişilik ailenin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

GÖZALTINA ALINAN KOMŞU TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Mardin, Gündem, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo’ya Dünya Kupası müjdesi Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı
Tarafını belli etti: Evrim Akın’la ilgili bir çıkış da Oya Başar’dan geldi Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Union SG’li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri
Ünlü oyuncu Cem Uçan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili sözleri olay oldu Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi
Depremle ortaya çıktı Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar
Galatasaray’da neler oluyor Maç sonuna damga vuran görüntü Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?
CHP’li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler’i şehit fotoğraflarıyla karşıladı CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı
İmralı’ya temsilci göndermediler Ali Babacan’dan eleştirilere sert yanıt İmralı'ya temsilci göndermediler! Ali Babacan'dan eleştirilere sert yanıt

07:48
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de Vergi, harç ve cezalar artıyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor
06:21
ABD’yi ayağa kaldıran saldırı Trump’tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi
03:38
Hong Kong’da Yangın: 44 Ölü, 279 Kayıp
Hong Kong'da Yangın: 44 Ölü, 279 Kayıp
02:20
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir
00:58
Gecenin maçı PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol
00:56
Mbappe Olympiakos’u tek başına mat etti 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz
Mbappe Olympiakos'u tek başına mat etti! 7 dakika içerisinde yaptıkları inanılmaz
23:00
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı
22:54
Galatasaray’ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı
22:38
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1’i öldü
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü
22:17
Yunanistan’ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi
21:14
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 08:45:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.