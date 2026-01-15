Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
15.01.2026 14:50
Kocaelispor, Trabzonspor maçı için antrenman yaparken, teknik direktör Selçuk İnan oyuncuları değerlendirdi.

KOCAELİSPOR, sahasında konuk edeceğin Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Tespit ettiğimiz belli başlı oyuncular var. Muçi, Zubkov yetenekli oyuncular. Önemli oyuncuları var tabi ki bunlara önlemler alacağız. Belki bireysel çok fazla düşünmeyeceğiz ama takım olarak bir duruş ve oyunla önlem alacağız. Muçi iyi de bir oyuncu ama biz kendimize bakıyoruz. İnşallah Muçi'ye bu maçta gol attırmayacağız" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu'nda 18 Ocak Pazar günü saat 17.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu. Yeşil-siyahlı taraftarlar tezahüratlar eşliğinde takımlarına destek verdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolcularından Can Keleş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SELÇUK İNAN: EKSİKSİZ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ

Antalya kampını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Kampı ikiye bölersek, ilk ayağı sağlık açısından çok da iyi geçmedi. Bir salgın mı artık neyse bilmiyorum ama 7-8 oyuncumuz hastalandı. Bir tane antrenmanı da iptal ettik. Dolayısıyla oyuncularımızın birkaç tanesi 4-5 antrenman kaçırdı. Sakatlığı olan oyuncularımız vardı; Serdar, Haidara, Show, Balogh kampın ilk bölümünde yer almadı. İkinci bölümünde son birkaç gündür bizimle beraber oldular. Aradan bir de kupa maçı geçti. Kamp ortamı olarak ikinci ayağı bizim için en azından fiziksel ve sağlık açısından iyi geçti. Trabzonspor maçında belki Show aramızda olmayacak, onun dışında eksiksiz çalışmalara başlayacağız inşallah" dedi.

'MUCI'YE BU MAÇTA GOL ATTIRMAYACAĞIZ'

Trabzonspor maçının zor geçeceğini belirten Selçuk İnan, "Lig başlıyor, heyecanlıyız kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar son dönemlerde formda olmasa da öyle gözükse de ligin önemli takımlarından biri. Kadro kalitesi üst bir takım ama biz rakibi analiz ediyoruz, takımımıza güveniyorum. Doğru plan ve doğru oyunla rakip kadar mücadele edip koştuğumuz bir maç oynarsak buradan inşallah kazanarak çıkarız. Tespit ettiğimiz belli başlı oyuncular var. Muçi, Zubkov yetenekli oyuncular. Önemli oyuncuları var tabi ki bunlara önlemler alacağız. Belki bireysel çok fazla düşünmeyeceğiz ama takım olarak bir duruş ve oyunla önlem alacağız. Muçi iyi de bir oyuncu ama biz kendimize bakıyoruz. İnşallah Muçi'ye bu maçta gol attırmayacağız" şeklinde konuştu.

'TRANSFER YAPMAK ZOR GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Devre arası transfer süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan İnan sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bütün hocalar biraz daha güçlenmek için kadronun geniş olmasını ister. Dolayısıyla da elzem tarafı nasıl değerlendirirseniz. Başkanımızla da hep görüşüyorum. Sizinle de zaten bunu hep paylaştım. Esasında 2-3 oyuncu ihtiyacımız var. Başkanımız bununla ilgili gerçekten çok çalışıyor, çok emek sarf ediyor. İlk dönemden, yani yazdan itibaren çok fazla emek veren insanlar var. Bunları hep dile getiriyorum, sizin önünüze de hep onlara teşekkür ediyorum. Başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere her türlü desteği veriyor. Şu anda da en azından benim bildiğim kadarıyla bir cezamız var, sıkıntılarımız var. Dolayısıyla transfer yapmak zor gibi gözüküyor. Dediğim gibi, hayatımda hiç şikayet etmedim. İsteklerimiz tabi ki hepimizin olabilir. Herkes iyi oyuncuları burada görmek ister. Ama dediğim gibi, şu anda böyle bir şey söz konusu değil gibi sıkıntılarımızdan dolayı. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Kendi oyuncularımızı yukarı çekmeye devam edeceğiz. Böyle yaptım, böyle yapmaya da devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var, onlara güveniyorum. Hiç transfer yapmasak bile inşallah bu ligin sonunda çok güzel yerlerde bitireceğiz."

CAN KELEŞ: BENİM YAŞADIĞIM SIKINTILARI KİMSE BİLMİYOR

Can Keleş açıklamasında, "Benim yaşadığım sıkıntıları kimse bilmiyor. Dışarıdan herkes belirli şeyler yazıyor; negatif olsun, pozitif olsun. Kulüple ufak tefek sıkıntılar vardı, benim kişisel sıkıntılarım vardı, onları giderdik. İkinci devre, gereken cevabı herkese vereceğim. Selçuk hocayı aktif futbol oynadığı dönemlerde takip ediyordum. Benim için çok büyük bir isim, çok büyük bir hoca. Selçuk hoca ile iletişimimiz çok iyi. Hocanın planları var, bana belli şeyleri iletti ve bana o özgüveni verdi. Ben de inşallah taraftarları ikinci devrede mutlu edeceğim ve takıma gol ve asist katkısı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

'3 PUANI ALACAĞIZ'

Trabzon maçını kazanmak istediklerini belirten Can Keleş, "Onlar Kocaeli'ye evimize geliyor. Evimizde büyük takımlara karşı oynadık. Büyük takımlar geldiği zaman bize karşı maçlar kolay olmuyor. Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız, gerekeni yapacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. İlk devrede başlangıç istediğimiz gibi olmamıştı, sonra durumu toparladık. İkinci devrede böyle bir başlangıç olmayacak. İlk yarıyı nasıl iyi bitirdiysek, ikinci devreye de o şekilde başlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Selçuk İnan, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Spor Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

15:38
Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
