Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16.01.2026 16:52  Güncelleme: 17:07
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Ankara'da 36 yaşındaki 3 çocuk annesi bir kadın, boşanma aşamasında olduğu polis memuru eşi hakkında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yüzünde yara, morarma ve şişlikler oluşan, eşinin tehditleri sürdürdüğünü söyleyen kadın, "Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum" dedi. Kadının eşi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ankara'da, boşanma aşamasındaki Fatma Ç., eşi Y.Ç. tarafından darbedildiğini ve tehditler aldığını belirterek şikayette bulundu. Yüzünde morluk ve yara izleri bulunan Fatma, hukukun işleyişine dikkat çekerek yardım istedi.

EŞİNİ DEFALARCA DARBETTİ

Ankara'da oturan 3 çocuk annesi Fatma Ç., uzun yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, geçen yıl nisan ayında polis memuru eşi Y.Ç.'ye boşanma davası açtı. Dava devam ederken 9 Ocak'ta Fatma Ç., iddiaya göre eşi tarafından evlerinde darbedildi. Yüzünde kesikler, vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan Fatma Ç. eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay sonrası Fatma Ç., memleketi Şanlıurfa'ya geldi.

"TEHDİT MESAJLARI DEVAM EDİYOR"

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu'na başvuran Fatma Ç., eşinden tehdit içerikli mesajlar almaya devam ettiğini ifade etti. Fatma Ç., "Ben 14 yıldır evliyim ve bu süre boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm. Nisan ayından itibaren kesin olarak boşanma kararı aldım. Bunu söylediğimde bana 'Güzelliğine güveniyorsun, ben bu güzelliği senin elinden alacağım' dedi. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Arkadan bir şey koklatıldığını ya da yüzüme bir madde sıkıldığını düşünüyorum. Bayıldım. Uyandığımda hastanedeydim. Çocuklarım annesiz kalabilirdi" dedi.

Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Eşinin tehditlerinin sürdüğünü öne süren Fatma Ç., can güvenliğinin olmadığını belirtip yetkililerden yardım isteyerek, "Adil bir şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanı olan herkesten yardım istiyorum" dedi.

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Zeliha Özen de bir kadının yüzünde oluşan darp ve morluk izlerinin yalnızca erkek şiddetini değil, aynı zamanda hukukun nasıl işlevsiz bırakıldığını da gözler önüne serdiğini söyledi. Özen, Fatma Ç.'nin Ankara'da eşi tarafından ağır şekilde darbedildiğini, yaşam hakkı ve vücut dokunulmazlığının açıkça ihlal edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yaşanan olayın ardından mağdurun yer değiştirmek zorunda kaldığı, failin ise yalnızca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı görülmüştür. Bu yaklaşım kadınların can güvenliğini hiçe saymakta, hukuku işlevsizleştirmekte ve şiddeti cesaretlendirmektedir. Kadına yönelik şiddet dosyalarında 'ifadesi alındı, serbest bırakıldı' anlayışı kabul edilemez. Şiddet uygulayan kişinin makamı, mesleği, sosyal statüsü ya da çevresi bir koruma kalkanı olamaz; hiçbir sıfat ya da güç ilişkisi kadına yönelik şiddeti meşrulaştıramaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

16.01.2026

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    aynisida ona yapacaksın 4 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    tam caniymiş 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
