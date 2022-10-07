"Korumada öncelikli türler" arasına alınan bozkır kartalı uydu vericisiyle takip altında - Son Dakika
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"Korumada öncelikli türler" arasına alınan bozkır kartalı uydu vericisiyle takip altında

07.10.2022 11:08
"Korumada öncelikli türler" arasına alınan bozkır kartalı uydu vericisiyle takip altında

Tarım ve Orman Bakanlığınca "korumada öncelikli türler" arasına alınan bozkır kartalı (Aquila nipalensis), Iğdır'da uydu vericisiyle anlık takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "korumada öncelikli türler" arasına alınan bozkır kartalı (Aquila nipalensis), Iğdır'da uydu vericisiyle anlık takip ediliyor.

Dünyada soyu tehlike altında bulunan bozkır kartalı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde, "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" projesinin hayata geçirilmesiyle, önceki günlerde korumada öncelikli türler listesine alındı.

Avrupa'da soyu tamamen tükenen, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) de kırmızı listeye alınan bozkır kartalı, Türkiye'de ise hala görülebiliyor.

Kuş bilimi üzerine çalışanlar ve yaban hayatı fotoğrafçılarının ilgi gösterdiği bozkır kartalı, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ile KuzeyDoğa Derneğince uydu vericisiyle takip ediliyor.

Eylülün 18'inde Aras Kuş Cenneti'nde uydu vericisi takılarak doğal ortamına salınan kartal, aynı gün içinde Kars'ın Kağızman ve Selim ilçelerini kullanıp Allahuekber Dağları'nda vakit geçirdi.

Takibe alınmasının ikinci gününde ise Erzurum'un Şenkaya ilçesine geçen kartal, ardından da İspir ilçesine geçip günü burada geçirdi. Daha sonra ise Erzurum kent merkezi ve Pasinler ilçesinden geçen kartal, 18 gündür Horasan ilçesinde yaşamını sürdürüyor.

18 Eylül'den bu yana 436 kilometre kanat çırptı

Bozkır kartalı, halkalandığı günden sonra 436 kilometre kanat çırptı, bu yolculuk esnasında en düşük 996 metre rakıma indi, en yüksek 2966 metreye çıktı.

Hızı saatte ortalama 48 kilometre olan kartal, en uzun molasız uçuşunu ise 47 kilometre mesafeyle Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gökçeyamaç Mahallesi'nden Köprüköy ilçesine bağlı Kıyıkonak köyüne gerçekleştirdi.

Şu an Horasan ilçesi kırsalında yaşamını sürdüren ve anlık takip edilen kartalın göç zamanı, göç yolu, mola noktaları, dönüş zamanı ve kat edeceği yol uzmanlarca incelenecek.

"Avrupa'da soyu tükenmiş halde"

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞ-MER) Müdürü ve Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, bozkır kartalının daha çok Rusya ve Kazakistan bölgelerinde kuluçkaya yattığını söyledi.

Bu türün orman kartalından biraz daha büyük olduğunu ifade eden Çelik şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2018 yılından sonra türle ilgili çalışmalar başlamış. Dünyada popülasyonun 50 bin ile 75 bin çift arasında olduğu biliniyor. Türün şu an Avrupa'da soyu tükenmiş halde. Tabii ülkemizde göçmen bir tür ama Kayseri, Konya ve Kırşehir bölgelerinde bu türün kuluçkaya yattığı tahmin ediliyor. Çalışmalar şu an başlatıldı, Bakanlığımızın bu türle ilgili çalışma başlatması çok doğru bir karar."

Iğdır'ın kuşlar açısından çok önemli bir merkez olduğunu dile getiren Çelik, "İki önemli kuş yolundan biri Artvin'in Borçka ilçesinden ülkemize giriş yapan kuzeydoğu rotasıdır. Bu rota üzerinde Iğdır da önemli bir merkez. Sahip olduğu sulak alanlar, doğal zenginlikleriyle göçmen kuşların önemli bir rotası. Türün burada görüntülenmesi de çok önemli. Türkiye'de bu türün popülasyon sayısı tam olarak bilinmiyor ama Iğdır'da görüntülenmesi önemli bir olay. Ayrıca burada halkalanıp uydu vericisi takılıp doğaya bırakılması da çok önemli bir çalışma. Bu çalışmanın detaylarını biz de merak ediyor ve takip ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bozkır, Iğdır, Güncel, Son Dakika

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