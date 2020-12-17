Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla

17.12.2020 21:15
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 74 milyon 901 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 662 bini, iyileşenlerin sayısı ise 52 milyon 639 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 74 milyon 901 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 662 bini, iyileşenlerin sayısı ise 52 milyon 639 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 17 milyon 401 bini, Hindistan'da 9 milyon 953 bini, Brezilya'da 7 milyon 42 bini ve Rusya'da 2 milyon 762 bini geçti.

ABD'de geçen hafta acil kullanımına onay verilen Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı 2 sağlık çalışanında "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), salgının ilk nerede ve nasıl hayvanlardan insanlara geçtiğini araştırmak üzere Çin'e heyet göndereceği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), salgına karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında Novavax firması ile 200 milyon dozluk alım sözleşmesi imzalayacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde aşılama kampanyalarının 27 Aralık'ta başlayacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Macron'un eşi Brigitte Macron, Macron ile temasta oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi.

İngiltere'de uzmanlar, D vitamini kullanmanın Kovid-19'u önlediğine veya tedavi ettiğine yönelik "yeterli kanıt bulunmadığını" açıkladı.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin, koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile 24-27 Aralık ve 31 Ocak-3 Ocak döneminde bütün ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracak ülke genelinin "kırmızı bölge" ilan edilmesini öngören tedbirleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları ortak video mesajda, vaka sayılarının artması nedeniyle "lütfen evde kalın" çağrısı yaptı.

Danimarka'da son 24 saatte 4 bin 34 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının ortaya çıktığı 27 Ocak'tan bu yana tutulan kayıtlarda "günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 123 bin 813'e çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da inşaat sektöründe çalışan yaklaşık 70 bin kişinin, salgın nedeniyle işsiz kaldığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Uruguay, salgın nedeniyle ülke sınırlarını Noel Bayramı ve yeni yıl öncesinde, 21 Aralık-10 Ocak tarihlerinde kapatma kararı aldı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, halkı, Kovid-19 aşılarının sahtelerinin sanal ortamda satıldığı konusunda uyardı.

Avustralya'da salgın nedeniyle temmuzda Melbourne'de 9 gökdelende yaşayanların polis himayesinde evlerine kapatılmasının insan haklarının ihlali olduğu sonucuna varıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 aşılarının AstraZeneca ve Novavax ilaç şirketlerinden de temin edileceğini, herkesin salgına karşı aşılanacağını bildirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, salgın nedeniyle seyahat kısıtlaması getirdiği 56 ülke vatandaşlarını ülkeye kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, salgın nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti.

Suudi Arabistan'da aşı kampanyası başlarken, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın da aşının ilk dozunu aldığı belirtildi.

Afrika'da her 5 kişiden 1'inin Kovid-19 aşısı olmak istemediği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, Kovid-19 aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıkladı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın, salgın önlemleri nedeniyle 18 Ocak yerine 8 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Israrla çadırda kalmak isteyen vatandaşı belediye ikna etti: Ben Paris'e gitmek istiyorum, benim evim Paris'te İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez
Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu         
21:29
Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler         
20:57
Turgutluspor'u 7-0 yenen Medipol Başakşehir, kupada tur atladı Turgutluspor'u 7-0 yenen Medipol Başakşehir, kupada tur atladı         
20:49
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor         
20:03
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi         
19:05
Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı         
18:59
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 21:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei