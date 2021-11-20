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Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

20.11.2021 00:37
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe'yi Güneydoğu Anadolu'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Göbeklitepe'yi Güneydoğu Anadolu'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe'yle sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırmaları sonucu 11 tane daha benzer yerleşim yeri bulduk. Bir tanesi Karahantepe'ydi. Ben onun geçen sene müjdesini vermiştim. Toplam 12 oldu. 12 ile de sınırlı kalmayacak, 20'ye kadar gidecek." dedi.

Bakan Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Azınlık vakıflarının seçimlerine ilişkin 2020'de geçici bir çözüm oluşturularak kalıcı yönetmelik için bir yıllık süre istendiğini anımsatan Ersoy, bu süre dahilinde Nisan sonuna doğru yönetmeliğin çıkarılacağını söyledi.

Bakanlık bünyesinde 2020 yılı Mart ayında Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığının kurulduğunu ve ekip sayısının üç kat artırıldığını kaydeden Ersoy, bu kapsamda ülkeler arası anlaşmaların önemine işaret ederek, 9 ülkeyle uluslararası anlaşmaların imzalandığını bildirdi.

Göbeklitepe hiç olmadığı kadar dünya çapında bilinir hale geldi

Göbeklitepe'ye yeterli ilginin gösterilmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Ersoy, Göbeklitepe'nin hiç olmadığı kadar dünya çapında bilinir hale geldiğini söyledi.

Ersoy, "Göbeklitepe'yi Güneydoğu Anadolu'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe'yle sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırmaları sonucu 11 tane daha benzer yerleşim yeri bulduk. Bir tanesi Karahantepe'ydi. Ben onun geçen sene müjdesini vermiştim. Toplam 12 oldu. 12 ile de sınırlı kalmayacak, 20'ye kadar gidecek." diye konuştu.

Ersoy, bu çalışmayı uluslararası statüye getirdiklerini, Türkiye ve yurt dışından yapılan akademik başvuruları da kabul ettiklerini vurguladı. Göbeklitepe ve diğer tepeleri içinde barındıran Taştepeler bölgesinin, yapılacak yoğun tanıtımlarla dünyada öne çıkan bir nokta haline geleceğini belirten Ersoy, "Mısır için piramitler neyse Türkiye için, Güneydoğu için de Taştepeler o olacak." ifadesini kullandı.

"Paşinyan'a, parlamentoya bir mektup yazdınız mı?"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, kiliselerin restorasyonlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 21 kilisenin restorasyonunu tamamladığını söyledi.

Bakan Ersoy, "Benim zoruma giden şu oldu: Siz dediniz ki 'Yurt dışında bir camiye bir şey yapsalar ben isyan ederim.' Azerbaycan'da Karabağ'da Şuşa'da yerle bir ettiler, çıkıp Ermenistan'a, Paşinyan'a, parlamentoya bir mektup yazdınız mı? Keşke herkes bizim sahip çıktığımız kadar sahip çıksın." diye konuştu.

Ersoy, Avrupa'da Osmanlı döneminden kalan eserlerin restorasyonu için TİKA ve VGM olarak başvuruda bulunduklarını ancak izin verilmediğini sözlerine ekledi.

"Turizmimiz çok çok iyi gidiyor"

Dünya genelinde turizmin çok zor bir döneme girdiğini, 2020 ve 2021 verilerinde Avrupa'da büyük ölçekli turizm yapan ülkeler arasında Türkiye'nin açık ara önde olduğunu belirten Ersoy, Türkiye'nin turizm tarihinde ilk kez İspanya'dan daha fazla turist ağırladığını söyledi.

Güvenli Turizm Sertifikası'nın önemine ve TGA'nın gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerine dikkati çeken Ersoy, "Çok yoğun çalışmalarla sezona girerken ne dedik? 'Her koşulda biz 25 milyon turist 20 milyar dolar geliri getireceğiz.' dedik. Geçen ay da bu rakamı 28 milyon turist 22 milyar dolar gelir olarak revize ettik. Turizmimiz çok çok iyi gidiyor. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Muhtemelen 24 milyar doları da yıl sonunda yakalayacağız inşallah. Şu anda turizmcilerle el ele verdik, yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe personelin işsiz kaldığı iddialarına değinen Ersoy, turizmciler olarak personel aradıklarını belirterek, "500 bin personel işsiz diyorsunuz, tam tersi biz 500 bin personel arıyoruz şu anda." dedi. Ersoy, nitelikli personel sorunun çözümü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Meslek Liseleri'ne ilişkin imzalanan protokolün kazanımlarına değindi.

Sektör temsilcileriyle hazırladıkları meslek eğitim programlarını yılbaşından sonra başlatacaklarını belirten Ersoy, verilecek eğitimlerle her yıl 25 bin personelin sektöre kazandırılmasını hedeflediklerini anlattı.

"TGA, 15 kişilik yönetim kurulundan oluşuyor"

TGA'nın oluşumuna ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Ersoy, TGA'nın 4'ü kamu 11'i özel sektörden olmak üzere 15 kişilik yönetim kurulundan oluştuğunu, özel sektörden gelen 11 kişinin de sektörün kendi içinde kapalı zarf usulüyle yaptığı seçimle belirlendiğini anlattı.

Yapılacak harcamalara sektör temsilcilerinden oluşan üyelerin karar verdiğini belirten Ersoy, salgın nedeniyle sürekli değişkenlik gösteren koşullara karşı dirençli bir yapı oluşturulduğunu dile getirdi.

Turizm Teşvik Kanunu'na ilişkin eleştirilere yönelik cevap veren Ersoy, düzenleme ile konaklama tesislerindeki uzmanlığı gereği yetkinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırıldığını söyledi. Ersoy, "İlave bir yetki yok. Tam tersi koruma yapılıyor, sınırlandırma getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının da tahsis edeceği orman arazisini öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığından talep etmek ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü ve oluru ile arazinin devri alması mümkün. Yani onay da kalkmış değil."

CHP'li Mürsel Alban'ın iddiaları

Yanan orman arazilerinin imara açıldığı iddialarına değinen Ersoy, Bodrum Güvercinlik'teki arazinin tahsis işleminin 1997'de yapıldığını, 2006'da ise kesin arazi devrinin gerçekleştirildiğini, yangının ise 2007'de çıktığını söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın iddiaları üzerine Bakan Ersoy, Alban'ın kendisi hakkında daha önce de ithamlarda bulunduğunu, bunun üzerine açtığı davayı kazandığını anımsattı.

İddialara ilişkin Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"1974 yılında alınmış olan baba mirası Bodrum Torba'daki arazinin terki olan ve fiiliyatta ihtiyaç olmadığı için belediye tarafından hiç açılmamış sadece kağıt üstünde olan yolun, firmamın talebi daha yokken yıllar önce Bodrum CHP Belediyesinin yolu kaldıran bütüncül plan değişikliği talebinde bulunması, bu talepten yıllar sonra komşu parsellerin de firmaya ait olması sebebi ve arazilerin birleştirilmesi için yapılan başvuru sonucu emsal parsel maksimum değer tespiti ile başlayan açık artırmayla firmanın terk ettiği arazinin tekrar firmaya bedeli karşılığı satılması işlemidir. Satıştan elde edilen gelir de devlete irat kaydedilmiştir."

Arazinin büyük olmadığını yaklaşık 800 metrekarelik bir alandan bahsedildiğini dile getiren Ersoy, "Sanki bir şaibe varmış gibi anlatılıyor her seferinde."dedi.

Bakan Ersoy, Alban'ın iddialarına ilişkin gerekli hukuki süreçleri pazartesi itibarıyla başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Görüşmelerin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bağlı ve ilişkili kuruluşlarının 2022 yılı bütçesi kabul edildi.

(Bitti)

Güneydoğu Anadolu, Göbeklitepe, Güneydoğu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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