Limak Çimento, insan ve kültür uygulamalarıyla uluslararası ödüller kazandı - Son Dakika
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Limak Çimento, insan ve kültür uygulamalarıyla uluslararası ödüller kazandı

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Limak Çimento, insan ve kültür uygulamalarıyla uluslararası ödüller kazandı
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Limak Çimento, 2026 yılında çalışan deneyimi, kurum kültürü, öğrenme ve gelişim, yetenek yönetimi ve ücret eşitliği alanlarındaki uygulamalarıyla ulusal ve uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde yer aldı. Forbes Türkiye, Great Place To Work, ATD, Brandon Hall Group, Stevie Awards ve EQUAL-SALARY tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde çeşitli başarılar elde eden şirket, Brandon Hall Group’tan 10, Stevie Awards’tan ise 6 ödül kazandı.

Limak Çimento Global CEO’su Erkam Kocakerim, “Modern kurum işletim sisteminin çekirdeği teknoloji değil; insan, kültür ve öğrenme deneyiminin olgunluğudur. Bu olgunluğu ilan edemezsiniz; onu dışarıdan biri teyit etmeli” dedi.

Limak Çimento, insan ve kültür alanında yürüttüğü dönüşüm çalışmaları kapsamında çalışan deneyimi, eğitim, performans yönetimi, kariyer planlama ve dijitalleşme uygulamalarını bir araya getirdi. Şirketin çalışanların karar alma süreçlerine katılımını esas alan modelinde, üretim sahasından yönetime kadar farklı seviyelerdeki çalışanlar İnsan ve Kültür, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge komitelerinde görev alıyor.

Her yıl 400’ün üzerinde çalışan ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen İnsan Odaklı Dönüşüm toplantıları ile fabrikalarda yürütülen ‘İK Sahada’ uygulaması kapsamında çalışanların geri bildirimleri kayıt altına alınarak değerlendiriliyor. Şirket tarafından geliştirilen 12 modüllü ÇEVİK İK platformuyla da insan kaynakları süreçleri kağıtsız ortamda yürütülüyor. Kaynak kodu Limak Çimento’ya ait olan platformda yapay zeka, işe alım ve oryantasyon süreçlerinde karar destek amacıyla kullanılıyor.

FORBES TÜRKİYE VE GREAT PLACE TO WORK LİSTELERİNDE YER ALDI

Limak Çimento, Forbes Türkiye ve Statista iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026’ listesine girdi. 200 binden fazla işverenin değerlendirildiği çalışmada, çalışanların kendi işverenlerine yönelik kişisel tavsiyeleri ile sektörlerindeki diğer işverenlere ilişkin değerlendirmeleri esas alındı. Nihai skorun hesaplanmasında kişisel tavsiye değerlendirmelerine daha yüksek ağırlık verildi. Şirket ayrıca Great Place To Work Türkiye’nin 2026 En İyi İşverenler listesinde yer aldı.

ATD BEST AWARDS’TA DÜNYA SEKİZİNCİSİ OLDU

Limak Çimento’nun öğrenme ve gelişim faaliyetlerini yürüttüğü Limak Cement Global Academy, performans yönetimi, yetenek değerlendirme, kariyer planlama ve eğitim süreçlerini tek bir sistemde bir araya getiriyor. Mavi yaka çalışanlara yönelik geliştirilen ‘Saha Gücünü Yükselt’ programıyla teknik yetkinliklerin yanı sıra iletişim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Akademi bünyesinde ÇEVİK İK platformundan elde edilen verilerle çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlenirken, şirket uzmanlarının sanal ikizlerine dayanan yapay zekâ asistanı da öğrenme süreçlerinde kullanılıyor. Limak Cement Global Academy, Association for Talent Development (ATD) tarafından düzenlenen ATD BEST Awards 2026’da sekizinci sırada yer aldı. Şirket, ATD Excellence in Practice Awards 2026 kapsamında ise ‘Managing the Learning Function’ kategorisinde ödül kazandı.

Ankara Merkez Ofis ile Ergani ve Kurtalan fabrikalarında yürütülen saha incelemelerinde 100’ün üzerinde belge değerlendirildi. Yapılan ücret analizinde, ücretlerdeki farklılıkların yüzde 99,6’sının görev, kıdem ve yetkinlik gibi nesnel kriterlerle açıklandığı belirlendi

BRANDON HALL GROUP’TAN 10 ÖDÜL KAZANDI

Limak Çimento, 2026 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards kapsamında performans yönetimi, kariyer ve yedekleme, kurum kültürü, çalışan bağlılığı, yetenek yönetimi, öğrenme ve gelişim ile teknoloji kullanımı alanlarında 4 Altın, 5 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 10 ödül kazandı.

Şirket, ödül kazanan 1.000’in üzerinde organizasyon arasında dünya genelinde 27’nci sırada ve ilk yüzde 3’lük dilimde yer aldı. Türkiye’de ise ödül kazanan 77 kurum arasında toplam ödül sayısıyla dördüncü sıraya yerleşti. Limak Çimento, ödül kazanan çimento şirketleri arasında en yüksek ödül sayısına ulaşan şirket oldu.

STEVIE AWARDS’TAN 6 ÖDÜL ALDI

Limak Çimento, 2026 Stevie Awards for Great Employers kapsamında 2 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplam 6 ödül kazandı.

Ödüller; öğrenme ve gelişim, liderlik, yetenek yönetimi, çalışan deneyimi ve teknoloji alanlarındaki uygulamalara verildi. Geçen yıl kazanılan 5 ödülle birlikte şirketin son iki yılda aldığı Stevie ödülü sayısı 11’e ulaştı.

38 ülkeden 1.000’i aşkın başvurunun değerlendirildiği programın ödül töreni, 28 Ekim’de Paris’te gerçekleştirilecek.

‘İNSAN VE KÜLTÜR STRATEJİDEN AYRI DEĞİL’

Limak Çimento Global CEO’su Erkam Kocakerim, şirketin insan odaklı dönüşüm yaklaşımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Modern kurum işletim sisteminin çekirdeği teknoloji değil; insan, kültür ve öğrenme deneyiminin olgunluğudur. Bu olgunluğu ilan edemezsiniz; onu dışarıdan biri teyit etmeli. Bağımsız uluslararası kurumlar, her biri kendi yöntemiyle, bizi yalnızca çimento şirketleriyle değil, her sektörden küresel şirketlerle birlikte değerlendirdi. Bizde İnsan & Kültür stratejiden ayrı değil; rekabet gücümüzü ve çevikliğimizi taşıyan organizasyon kapasitesidir. İnsanlar ile yapay zekâ ajanları arasındaki yeni iş bölümüne de hazırız. Global Excellence, ödüllerin toplamı değil; aynı yönetim anlayışının farklı ölçüm sistemlerinde tutarlı sonuç üretmesidir. 2030’a giden yolda kurallar aynı anda değişiyor; bir kısmı henüz yazılmadı. Buna plan yaparak değil, çekirdeği güçlü bir işletim sistemiyle hazırlanırsınız. Dayanıklılık bir yapı değil, bir öğrenme hızıdır. Biz kuralları değişen bir dünyaya, kurallardan daha hızlı öğrenen insanlarla hazırlanıyoruz” dedi.

‘KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI EN GÜÇLÜ SONUÇ’

Limak Çimento Grup İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Direktörü Şule Öztürk ise kurum kültürünün çalışanların katılımıyla şekillendiğini belirterek, “Kurumsal dönüşüm, organizasyonun farklı noktalarında bulunan bilgiyi ortak karara ve tutarlı davranışa dönüştürme kapasitesidir. Bu kapasite; çalışanların riskleri ve fikirleri güvenle dile getirebildiği, geri bildirimin aksiyona dönüştüğü ve gelişim yatırımlarının iş sonuçlarıyla ilişkilendirildiği sistemlerde oluşur. İnsan & Kültür’ü, bu koşulları tasarlayan ve etkisini verilerle izleyen bir yönetim alanı olarak konumluyoruz. Bizim için en güçlü sonuç, kurum kültürünün ölçülebilir ve yönetilebilir bir organizasyon kapasitesine dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

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