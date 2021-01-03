'lular yeni yılı kesintisiz iletişimle karşıladı

Vodafone'lular, 31 Aralık 2020-1 Ocak 2021 döneminde toplam 272 milyon dakika konuştu, 57 milyon SMS gönderdi ve 14,4 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, salgın tedbirleri kapsamında evlerde kutlanan yılbaşında müşterilerine doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşattı.

Türkiye genelinde 24,1 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'un yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular, 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 272 milyon dakika konuştu, 57 milyon SMS gönderdi ve 14,4 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 31 arttı. Vodafone'lular, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 9 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 550 bin GB kullandı.

Vodafone'un dijital platformlarda sınırsız kullanım imkanı veren paketleriyle Vodafone müşterileri, gönül rahatlığıyla güvenilir internet erişiminden faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Doğu Kır, şunları kaydetti:

"Bir teknoloji iletişimi şirketi olarak, müşterilerimize dijital dünyanın olanaklarını en iyi deneyimle sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl salgın tedbirleri kapsamında yeni yılı evlerde karşıladık. Yeni yıl coşkusunu dijital platformlar üzerinden paylaştık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone olarak dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüz ile müşterilerimizin yanında olduk ve kesintisiz iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladık. Müşterilerimiz yılbaşı tatilinde toplam 272 milyon dakika, 57 milyon SMS ve 14,4 milyon GB mobil internet kullandı. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz."

En yoğun trafik İstanbul'da yaşandı

Verilen bilgiye göre, yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Samsun ve Mersin olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Van ve Samsun, en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Samsun olarak belirlendi.

Vodafone'luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Afganistan, Mısır, İngiltere, Fransa, Hollanda, İrlanda, Yunanistan ve Belçika, en çok SMS gönderilen ülkeler ise KKTC, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, ABD, Avusturya, Rusya, Türkmenistan ve Azerbaycan oldu.