'lular yeni yılı kesintisiz iletişimle karşıladı - Son Dakika

'lular yeni yılı kesintisiz iletişimle karşıladı

03.01.2021 12:17
'lular yeni yılı kesintisiz iletişimle karşıladı, System.String[]

Vodafone'lular, 31 Aralık 2020-1 Ocak 2021 döneminde toplam 272 milyon dakika konuştu, 57 milyon SMS gönderdi ve 14,4 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'lular, 31 Aralık 2020-1 Ocak 2021 döneminde toplam 272 milyon dakika konuştu, 57 milyon SMS gönderdi ve 14,4 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, salgın tedbirleri kapsamında evlerde kutlanan yılbaşında müşterilerine doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşattı.

Türkiye genelinde 24,1 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'un yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular, 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 272 milyon dakika konuştu, 57 milyon SMS gönderdi ve 14,4 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 31 arttı. Vodafone'lular, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 9 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 550 bin GB kullandı.

Vodafone'un dijital platformlarda sınırsız kullanım imkanı veren paketleriyle Vodafone müşterileri, gönül rahatlığıyla güvenilir internet erişiminden faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Doğu Kır, şunları kaydetti:

"Bir teknoloji iletişimi şirketi olarak, müşterilerimize dijital dünyanın olanaklarını en iyi deneyimle sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl salgın tedbirleri kapsamında yeni yılı evlerde karşıladık. Yeni yıl coşkusunu dijital platformlar üzerinden paylaştık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone olarak dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüz ile müşterilerimizin yanında olduk ve kesintisiz iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladık. Müşterilerimiz yılbaşı tatilinde toplam 272 milyon dakika, 57 milyon SMS ve 14,4 milyon GB mobil internet kullandı. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz."

En yoğun trafik İstanbul'da yaşandı

Verilen bilgiye göre, yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Samsun ve Mersin olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Van ve Samsun, en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Samsun olarak belirlendi.

Vodafone'luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Afganistan, Mısır, İngiltere, Fransa, Hollanda, İrlanda, Yunanistan ve Belçika, en çok SMS gönderilen ülkeler ise KKTC, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, ABD, Avusturya, Rusya, Türkmenistan ve Azerbaycan oldu.

Vodafone, Aralık, Ocak, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'lular yeni yılı kesintisiz iletişimle karşıladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de iniş sırasında kontrolden çıkan uçak bir evin oturma odasına girdi: En az 3 ölü 5 yaralı Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Evi yanarken canlı yayın yapan şahıs pes dedirtti Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
Ayakkabısını düşüren adam, trenin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu Ayakkabısını düşüren adam, trenin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu         
12:03
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak         
10:18
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada         
09:27
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 12:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'lular yeni yılı kesintisiz iletişimle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei