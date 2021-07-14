Manisa'da imar çalışmaları meclisten geçti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları çalışmaları tamamlanarak meclisten geçti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. 63 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planları ve Plan Açıklama Raporu oylandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Şehrimiz için önemli bir gelişmeyi daha buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan ayında meclisimize getirdiğimiz ve komisyonlarımızın yoğun bir çalışma içinde olduğu, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları çalışmalarını hayırlısıyla tamamladık. Şehrimizin 32 yıllık kanayan yarası haline gelmiş olan bu planları, inşallah sizlerin desteğiyle hayata geçirerek, bu soruna neşter vuracağız ve şehrimizin önünü açacağız. Açıkçası, bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Meclisimizin alacağı kararların ardından Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerimizi kapsayan imar planlarımızın askı süreci başlamış olacak" dedi.

Meclise getirilen ve oylanacak olan planların 1/5000'lik imar planları olduğunu belirten Başkan Ergün, "Askı ve itiraz süresinin ardından 1/1000'lik planlara geçilecek. Onaylamış olduğumuz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, belediyemizin internet sitesinde de yayınlanacak olup, vatandaşlarımız imar planlarını buradan da inceleyebileceklerdir. Uzun ve meşakkatli bir süreç. Tüm dünyayı etkileyen pandemi koşulları ne yazık ki bizim bu toplantıları ve çalışmaları yapmamızı da sekteye uğrattı. Buna rağmen Büyükşehir Belediyemiz, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerimiz ile meclis üyesi arkadaşlarımız kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü" dedi.

İmar plan çalışmaları sürdürülürken, ilgili kurumların temsilcileriyle toplantılar düzenlendiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Harita Mühendisleri Odası, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği, Kırsal Turizm Derneği, Türkiye Sulama Kooperatifleri Birliği, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TEMA İl Temsilciliği, AKUT Manisa Şubesi, Manisa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa Barosu temsilcileriyle bir araya gelindi. Yapılan toplantılarda çalışmalarımız enine boyuna adını saydığım akademik oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edildi ve onların da görüşlerine başvuruldu" diye konuştu.

İkinci etap çalışmalar da sırada

İmar plan çalışmalarının 2. etabında beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin düzenlemesinin yapılacağını da ifade eden Başkan Ergün, "Tüm bu sürecin ardından bugün burada imar planlarını meclisimize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2. Etap imar planı çalışmalarımız kapsamında ise beldeden mahalleye dönüşen 12 mahallemizin planlarını da hayata geçirip, o planları da inşallah meclisimize getireceğiz. Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Yeniköy, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Selimşahlar, Üçpınar ve Gülbahçe mahallelerimiz, ikinci etapta çalışma yapılacak olan mahallelerdir. Ben, bu planların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah hep birlikte el ele vererek, şehrimizin önünü açacak planları hayata geçireceğiz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileri de tek tek söz alarak, imar plan çalışmalarının yapılmasının önemine dikkat çektiler. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, kendileriyle bu çalışmalar esnasında çok sayıda toplantı yapıldığını, konuyla ilgili kendilerinin ve vatandaşlardan gelen taleplerin dikkatle dinlendiğini ifade ederek, Başkan Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş da, "Elimizden gelenin en iyisinin çıkarıldığına inanıyorum" dedi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de, Başkan Ergün başta olmak üzere, imar plan çalışmalarında emeği geçen meclis üyeleri ve belediyelerin çalışanlarına teşekkür etti. İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık ise, "Çok yoğun bir çalışma süreci geçti. Komisyon üyesi arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmada bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Bey'e, Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Bey'e ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. Palabıyık, çalışmaların teknik olarak ne şekilde yürütüldüğü hakkında da meclise bilgi verdi.

Tüm konuşmaların ardından söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bugün, Manisa'nın kabuğunu kıracağı tarihi bir günü yaşıyoruz. İnşallah Manisa'nın gelişimine ve yeni yatırımlara katkı sağlayacağız" dedi. Konuşmaların ardından 1/5000'lik imar planları, meclisten geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kararın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 10 Ağustos Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime son verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babalarını kaybeden Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı'ya taziye dileklerini ileten Başkan Ergün, meclis üyelerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Sözlerine ebediyete göç eden isimleri anarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Haziran ayı sonunda Kırkağaç Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz; geçtiğimiz hafta da Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanımız Hayri Okkalı, babalarını sonsuzluğa uğurladı. Değerli belediye başkanı arkadaşlarıma ve daire başkanıma başsağlığı ve sabır dileklerimi bir kez daha iletiyor, Niyazi, Nedim ve Mustafa amcalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Büyükşehir Belediyemizde elektrik-elektronik mühendisi olarak çalışan Mustafa Olgun kardeşimizi de geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Genç kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Demirci ilçemize bağlı Yiğitler Mahallesi Muhtarı Ünal Eryiğit de Hakkın rahmetine kavuştu. Değerli muhtarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Demirci'mize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu üzücü haberlerle ne yazık ki, Temmuz ayını karşıladık. Ebediyete göç eden tüm büyüklerimizi de bu vesileyle rahmet ve duayla anıyorum" dedi.

Meclise yeni isim

6 Haziran tarihinde yapılan muhtarlık ara seçimleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan değişikliği de duyuran Başkan Ergün, "Ahmetli ilçemize bağlı Kargın Mahallesi'ndeki seçimlere de Büyükşehir Belediye Meclisimizin AK Parti'li üyesi Sedat Aydın katıldı ve seçimi kazandı. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Tabi 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 17. maddesindeki, "Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar." Hükmü gereğince Sedat Aydın arkadaşımız, muhtarlığı tercih ettiğini bildirmiştir. Aydın'ın, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği düşmüş olduğundan yerine Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra yedeği Tuncay Özel gelmiştir. Tuncay Bey'e aramıza hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümüne de değinen Başkan Ergün, "Kökü dışarıda hainler tarafından 15 Temmuz 2016'da milletin uçağını, helikopterini, tankını ve silahını yine milletin üzerine çeviren, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün ışığında hain darbe girişiminde yaşamını yitiren aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi. Tüm meclis üyelerinin ve Manisalıların bayramını da tebrik eden Başkan Ergün, "20 Temmuz'da mübarek Kurban Bayramımızı kutlayacağız. Ben şimdiden hepinizin bayramını kutluyor; ibadetlerinizin Allah katında kabul olmasını diliyorum. Yine 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor, kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

"Asfalt hedefimize ulaşacağız"

24 Temmuz'da kutlanacak Gazeteciler ve Basın Bayramı'na da değinen Başkan Ergün, "Başta burada bulunan basın mensubu kardeşlerim olmak üzere, bu önemli görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi. Başkan Ergün, asfalt çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getirerek şunları söyledi: "İlimiz genelinde asfalt sezonumuzu başlattık ve yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların kalitesini yükseltmek ve trafik güvenliğini sağlamak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İşaret ettiğimiz 1200 kilometrelik asfalt hedefimize inşallah bu sezonda ulaşacağız."

Büyükşehir Belediyelerinin 2020 yılı faaliyet raporlarının karşılaştırılması kapsamında yapılan bir araştırma sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin, Bütçe Performansı Birincisi olduğunun ortaya çıktığını meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Ergün, "Gördüğünüz gibi bu tablo bütçemizin ne kadar doğru kullanıldığının ve bütçe disiplininden taviz verilmediğinin bir ispatı niteliğinde. Mali disiplin ve bu bağlamda attığımız kararlı adımlar, Manisa'mızı her dönem zirveye taşıyor. Şehrimizin parasını hemşehrilerimize yatırım olarak geri döndürmenin gururunu yaşıyor, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmanın meyvelerini topluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılı bütçe performansıyla 30 büyükşehir arasında birinci olması, bizler için gurur kaynağı. Bu noktada tüm emeği geçen arkadaşlarımdan Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyorum. Güzel Manisamız için çalışmaya, hemşerilerimizin emaneti olan kaynakları en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA