Manisa TSO ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Ümit Türek'in başkanlığında gerçekleşen 2020 yılının ilk meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı.



Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek ocak ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Başkan Türek, "Şehrimizde, Elazığ'da ve Malatya'da meydana gelen depremeler sonucu birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve binalarda maddi hasarlar meydana gelmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır diliyorum. Bu olay hepimizin başına gelebilir. Ülkemiz deprem kuşağında. Bu yüzden tedbirlerin ve denetimlerin acilen yapılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını diliyorum. Deprem değil ihmal öldürür demişler. İnşallah Allah bize böyle günleri bir daha yaşatmaz. Yeni yıla üzücü haberler ile başladık. Umarım 2020 yılı bundan sonra hem ekonomik açıdan hem de sosyal konular bakımından ülkemiz ve bizler için umut dolu bir yıl olarak geçer." dedi.



"Ortadoğu coğrafyasında savaş ortamı bitmek bilmiyor"



Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Yeni yıl demek yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek. Ancak ne yazık ki bizim de içinde bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasında savaş ortamı bitmek bilmiyor. Yakın coğrafyamız kaynaklı jeopolitik riskler ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Bunun en yakın örneği olarak, daha yeni yılın hemen başında ABD ile İran arasında yaşanan gerilimi gösterebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin akabinde İran da misilleme yaparak, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed ve Erbil hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. Artan jeopolitik riskler nedeniyle petrol ve altın fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Nitekim, güvenli liman yatırım talebinin artmasıyla altının ons fiyatı 1.600 USD düzeyini aştı. Ayrıca, brent türü petrolün varil fiyatı 72 USD düzeyini test etti. ABD ile İran arasında ki gerilim ekonomimizi olumsuz yönde etkiledi" dedi.



"Ortadoğu ve Afrika pazarı ekonomimiz açısından çok önemli"



Sözlerine Ortadoğu ve Afrika pazarının ülke ekonomi açısında önemli olduğu vurgulayarak devam eden Başkan Yılmaz, "Küresel ekonomiyi etkisi altında bırakan siyasi belirsizlikler, ekonomik durgunluk sinyalleri, ticaretteki yavaşlamalar ve korumacı politikalara rağmen Türkiye, ihracatını 2019 yılında da artırmayı başarmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan veriler ışığında, Türkiye'nin geleneksel pazarı olan Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye ihracatında 2019 yılında düşüşler gerçekleşse de ülkenin, ihracat rotasını Ortadoğu, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Afrika gibi bölgelere çevirdiği gözlemlenmektedir. Nitekim, Türkiye'nin 2019'da bir önceki yıla göre ihracatını en fazla artırdığı bölge yaklaşık 1,9 milyar dolarlık artışla Ortadoğu olmuştur. Bu rakamların, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu, ihracatçıların Türk lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenleme ile daha da artacağını düşünüyorum. Bu yeni düzenleme çerçevesinde, Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk lirası kredilerindeki faiz oranı, yüzde 7,95 seviyesine indirilmiştir. Türk Eximbank Türk lirası kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyelerine düşmesi, ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek, ihracatçılarımızın rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"Türkiye'nin otomobili ile gurur duyduk"



Otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin ihracatının lokomotifi olmaya devam ettiği ve yerli otomobil ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatta düşüş yaşasa da 30,6 milyar dolarlık dış satımla Türkiye ihracatının lokomotifi olmaya devam etmiştir. 2019 yılında 2018 yılına kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,85 daralırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2019 yılı ihracat rakamlarına göre, bu dönemde otomotiv endüstrisi 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Öte yandan basından da takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından, Türkiye'nin otomobilinin prototipinin lansmanı gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekten gurur verici bir hadise. Bu başarıya ulaşılmasında katkı sağlayan Türk özel sektörünün temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin otomotiv endüstrisindeki ihracatının otomobilimiz ile daha da artacağına olan inancım tam. Türkiye'nin otomobilinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Son olarak yaşanan depremlere değinen Başkan Yılmaz, "Bu aralar ülkemiz beşik gibi sallanıyor. Yakın zamanda ülkemizin farklı illerinde art arda depremlerin meydana gelmesi gerçekten endişe verici. İstanbul'da, merkez üssü Marmara denizi Silivri açıklarında olan ve 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, akabinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde olan 5,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen ciddi hasar ve can kaybının yaşandığı 6,8 büyüklüğündeki deprem. Nitekim, yapılan resmi açıklamalara göre 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kırkağaç ilçesinde gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem. Tüm milletimize geçmiş olsun diyor, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum" diyerek sözlerine son verdi. - MANİSA