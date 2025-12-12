Almanya'da küçük uçak caddeye zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
Almanya'da küçük uçak caddeye zorunlu iniş yaptı

12.12.2025 23:50  Güncelleme: 01:35
Almanya'nın Mannheim kentinde motor arızası veren küçük bir uçak, şehir merkezine yakın bir caddeye acil iniş yaptı. Trafik levhasına çarpan uçakta bulunan 3 kişi yaralandı, yetkililer büyük bir felaketin önlendiğini açıkladı.

Mannheim'da motor arızası yapan küçük uçak, şehir merkezinde caddeye acil iniş yapmak zorunda kaldı. Görgü tanıkları, uçağın park halindeki araçların arasından geçerek son anda caddeye indiğini ve trafik levhasına çarptığını aktardı. Kazada 3 kişi yaralandı.

FELAKET KIL PAYI ATLATILDI

Almanya'nın Mannheim kentinde motor arızası veren küçük uçak, trafik akışının olduğu caddeye acil iniş yaptı. Uçak, inişin ardından trafik levhasına çarparak durdu. Olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde tedavi altına aldı. Kazada, uçakta bulunan 3 kişi yaralandı. Yetkililer, büyük bir felaketin kıl payı atlatıldığını belirtti.

KALKIŞTAN KISA BİR SÜRE SONRA ARIZA VERDİ

Diamond DA 40 D Star tipi uçağın Mannheim-Neuostheim Havaalanı'ndan havalandığı, kalkıştan kısa bir süre sonra arıza verdiğini aktarıldı. Uçağın pilotu, yerleşim yerlerinin arasında kalan Hauptfeuerwache (Ana İtfaiye) yakınlarındaki boş bir alana zorunlu iniş yapma kararı aldı.

GÖRGÜ TANIKLARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, uçağın iniş sırasında park halindeki iki aracın arasından son anda geçerek caddeye ulaştığını, bir süre sürüklendikten sonra trafik levhasına çarptığını aktardı.

TRAFİK DURDURULDU

Kaza nedeniyle Neckarauer Caddesi'nden şehir merkezine giden trafik akışı tamamen durduruldu. Saatlerce süren çalışmanın ardından uçağın enkazı bölgeden kaldırıldı. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Federal Uçak Kazası Soruşturma Dairesi (BFU) yetkilileri olay yerine gelerek detaylı incelemelere başladı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Mannheim, İtfaiye, 3-sayfa, Almanya, trafik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

