Marmaray'da İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul Zeytinburnu'nda raylarda çalışma yapan Vedat Güçtekin adlı işçi Marmaray'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SİREN ÇALDI AMA KAÇAMADI

Kaza, Gebze- Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'ın, Kazlıçeşme ile Yenimahalle durakları arasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TCDD'ye bağlı çalışan 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yaptığı sırada, makinist işçileri fark edip siren çalmaya başladı. Kaçmaya çalışan 3 işçiden 2'si kaçmayı başarırken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kendisini kurtaramadı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Güçtekin, Marmaray'ın çarpmasıyla rayların kenarında bulunan demir levhaya çarptı. Olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Güçtekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"MARMARAY KORNAYA BASARAK GELİYORDU"

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Ben balkondaydım. Yolda çalışma yapıyorlardı. Marmaray kornaya basarak geliyordu. Birisi kaçmış. Birisi de maalesef yetişemedi. O anda çarpmış" dedi.