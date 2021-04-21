Mart ayında en çok satış İranlılara yapıldı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul başı çekti. Onu, Ankara ve İzmir izledi. İkinci el satışlarının da arttığı mart ayında yabancıya konut satışında ise artış yaşandığını belirten lüks gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, "Mart ayında en çok İranlılara satış yapıldı. İran'ı, Rusya, Afganistan ve Kazakistan vatandaşları izledi. Yabancılar da en çok İstanbul'dan alım yaptı" diyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2021 konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

Ocak-Mart döneminde konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışı yüzde 63,5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise yüzde 1,9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25,2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise yüzde 21,8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.

İkinci el konuş satışı arttı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,0 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi. Buna karşın Türkiye genelinde ikinci el konut satışlarının mart ayında artış gösterdiğine dikkat çeken lüks gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4'lük artışla 77 bin 876'lık satış gerçekleştiğini belirtiyor. Songül Toprak Özsan, "İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 690 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile başı çekiyor. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı ise yüzde 71,3 gibi yüksek bir oranda. Diğer illerdeki ikini el konut satışlarına baktığımızda ise Ankara 8 bin 905 konut satışı ile ikinci sırada yer alıyor. Onu, 4 bin 800 konut satışı ile İzmir izliyor" diye anlatıyor.

Yabancıların gözdesi İstanbul

Yabancılara yapılan konut satışlarına bakıldığında ise 2020'nin mart ayına göre yüzde 39,9'luk artışla 4 bin 248'lik bir satış söz konusu. Yabancılara konut satışının en çok yapılığı ilin yine İstanbul olduğunu dile getiren Songül Toprak Özsan, şöyle devam etti: "Yabancılar en çok İstanbul'dan konut alımı yapıyor. Mart ayı rakamlarına göre 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova takip ediyor. Öte yandan geçen yılın ocak - mart dönemindeki yabancıya konut satışları ile bu yılın ayını dönemini karşılaştırdığımızda ise yüzde 9.7'lik bir düşüş göze çarpıyor. Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışının 9 bin 887 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bu azalışta pandeminin büyük etkisi olduğunu söylememiz mümkün."

"İranlıların tercihi lüks konut"

Özellikle geçtiğimiz mart ayında yabancı alıcı olarak en çok İran'dan yoğun talep geldiğine de değinen Özsan, mart ayında İran vatandaşlarının Türkiye'den 663 konut satın aldığını söyleyerek "Lüks konutlar ile ilgilenen İranlıların büyük bir bölümü Başakşehir ya da İkitelli bölgelerinden mülk almayı tercih etti. Koronanın uzaması sebebiyle lüks konutlarda, site içinde balkonu, bahçesi ya da terası olan gayrimenkullere giderek artan bir talep oluştu. Bu yüksek fiyatlı konutlara talep zirve yaptı."

Yabancıya konut satışlarının ülkelere göre dağılımına bakıldığında; Mart ayında en çok satışın yapıldığı İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izliyor. - İSTANBUL