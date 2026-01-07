Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler - Son Dakika
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

07.01.2026 11:27
Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un, 31 Aralık'ta savcılığa etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği 3 saatlik ek ifadesi ortaya çıktı. Ersoy, daha önce ekran deneyimi olmadığı öne sürülen Kübranur Uslu'yu işe alma iddialarına da değinerek, ''Mehmet Akif geldi, başörtülü spikeri kovdu demesinler diye aldım'' dedi ve işe alım öncesinde güvenlik soruşturması yaptırdığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve cinsel istismar iddialarıyla tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un 31 Aralık'ta savcılığa etkin pişmanlıktan faydalanma talebiyle verdiği 3 saatlik ek ifadesi ortaya çıktı.

KÜBRANUR USLU İDDİASI

Daha önce ekran deneyimi olmayan Kübranur Uslu'yu işe aldığı iddialarına da yanıt veren Mehmet Akif Ersoy, "Kübra Nur Uslu'yu ise ben aldım. 'Mehmet Akif geldi, başörtülü spikeri kovdu' demesinler diye aldım. İşe almadan önce de ilgili kurumlardan güvenlik soruşturması yaptım" dedi.

Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa'daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanında uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa'daki evimde uyuşturucu maddeyi ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim.

"BURUNA ÇEKME ŞEKLİNDE KULLANDIM"

Bu olaydan kısa bir süre sonra Kağıthane'deki evime taşınmıştım. Bu dönemlerde E.A. ile sevgiliydim. D.Y'de onun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün bahçede yemek yerken S.S. ve yanında Ezel isimli bir kız ile tanıştık. Onların yanında başka kişiler de vardı ancak onları hatırlamıyorum. S.S. ve Ezel beni ekrandan tanıdıkları için bu vesileyle gelip tanıştılar. Daha sonra E.A. bu kişiler ile sosyal medyadan takipleşti. Bu şekilde arkadaşlığımız ilerledi, hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. 08 Ocak 2020 tarihinde S.S ile E.A, S.S.'nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Ben de S.S.'nin evine E.A ile gittiğimde evde 10–12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez ile tanıştım. Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S.S, ben ve E.A. vardık. Başka kimse var mıydı hatırlamıyorum. Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S.S ile Ahmet kokain içmişler. Sonra S.S bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak bir buçuk ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet ile arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Tam hatırlamıyorum ancak Ahmet ile beraber gitmiş olabiliriz. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S.S. tekrar hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. S.S bana mutfakta var dedi. Ben de mutfağa gidip buruna çekme şeklinde kullandım.

"10 KEZ UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Bu benim hayatımda ikinci defa uyuşturucu madde kullanışımdı. Bu süreçte biz Ahmet ile samimi olduk. Daha sık görüşmeye başladık. Bu süreçte E.A. ile ilişkimiz ayrıl–barış şeklindeydik. 08 Ocak. 2021 tarihinden kısa bir süre sonra Ebru ile tamamen ayrıldık. Daha sonraki süreçte ben Pınar ile sevgili oldum. Ahmet başta uyuşturucu madde kullandığını çok belli etmiyordu ancak samimiyet arttıkça uyuşturucu maddeyi daha sık kullandığını anladım. O zamanlarda Ahmet Maslak'ta oturuyordu. Biz tanıştıktan kısa bir süre sonra da Emirgan'a taşındı. Taşındıktan sonra da biz daha sık görüşmeye başladık. Ahmet'in Emirgan'daki evindeyken uyuşturucu madde olurdu. Birlikte birkaç defa kullandık. 3-4 senelik süreç içerisinde ortalama 10 kere Emirgan'daki evde uyuşturucu madde kullanmışızdır. Ahmet'in evinde sürekli olurdu. Dışarıdan geldiğine şahit olmadım ancak torbacısı olduğunu biliyordum. Ben o zamanlar madde kullandığımı Mustafa Manaz'a asla belli etmezdim çünkü uyuşturucu maddeye çok karşıydı. Ben uyuşturucu maddeyi mümkün mertebe Ahmet'in evi dışında ve Fikirtepe'deki Gizem'in evi dışında bir ortamda kullanmadım. Çünkü bilinmesini istemiyordum. Ahmet ile yakın arkadaş olmamdan Pınar ve bazı arkadaşlarım rahatsız oluyordu. Gizem'in evinde de 2–3 defa içilmiş olabilir. Orada Ahmet ile Buse de vardı.

"ELA RUMEYSA CEBECİ 'İKİMİZ DE BEKARIZ' DİYEREK..."

Bizim Pınar ile evliliğimiz en başından beri zoraki bir evlilik oldu. Biz evleneceğimiz gün bile boşanacağımız günün tarihini konuştuk. Ben Pınar'a boşanma davasını açtırdım. Sonrasında Pınar feragat etti. Sonrasında ben boşanma davası açtım. Ulus'taki evi Mustafa Manaz tutmuştu. O dönem ikimiz de boşanma aşamasındaydık. Hatta beraber tuttuk sayılır. Bir süre o evde kaldıktan sonra ben tekrar evime döndüm. O süreçte ben uyuşturucu madde bulamadığım için Ahmet'ten uyuşturucu madde istemiştim. O da bana 1–2 defa vermişti. Bazen de Ahmet'i arayıp bana uyuşturucu madde sipariş etmesini söyledim. Ben tanınan birisi olduğum için kendi telefonumdan sipariş etmiyordum. Alacağım zaman arkadaşlarımdan istiyordum. Fevzi Çakır ile Ela'nın arası çok yakındı. Ela'nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan iki gün önce bana mesaj atmıştı. 'Oturalım kahve içelim' dedi. Ben de 'aynı kurumda çalışıyoruz, dışarıda görüşmemiz uygun olmaz' dedim. O da 'sen de bekarsın, ben de bekarım, evde görüşelim' demişti.

"SARAN'I TANIMIYORUM"

Sadettin Saran ve Umut Evirgen'i tanımıyorum. Bizim gittiğimiz Kütüphane, şu anki Terapi'dir. Yeni Kütüphane'ye en fazla 2-3 kere gitmişimdir. Ali Yaşar Koz, Kütüphane'nin işletmecisidir. Yılmaz Efe'yi tanıyorum. Kütüphane'nin ortağıdır. Reyhan K.'yi tanıyorum. Ahmet'in evinde birkaç kez görüşmüştük. Hatta bir defasında Meltem Acet, Reyhan K., Ahmet ve ben vardık. Ahmet, Reyhan ve ben uyuşturucu madde kullandık ancak Meltem'in kullandığını görmedim. Hande Sarıoğlu ile ben 5 senedir görüşmüyorum. Onun bu durumlarla alakası yoktur. Ben en son olarak Mustafa Manaz'ın ofisinde Burcu ve Mustafa Manaz ile uyuşturucu madde kullandım ve bir daha kullanmadım. Taner Çağlı'nın Arnavutköy'deki evine 2–3 defa gittim. Bir keresinde orada bulunan tanımadığım kişilerin evde, salonda açık bir şekilde uyuşturucu kullandıklarına tanık oldum. Hatta Taner bana kullanabileceğimi söyledi. Ben de kesinlikle olmaz dedim. Çünkü hem kalabalık hem de ortalık yerde kullanılıyordu. Şahısların bir kısmı fenomendi ancak isimlerini hatırlamıyorum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sergen Kapalı Sergen Kapalı:
    makyaj yapıp baş örtmek nedir abi. 6 4 Yanıtla
  • t7fbxmx2fq t7fbxmx2fq:
    ne diyordu Cem Yılmaz lan hani biz marjinaldik ???? 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
