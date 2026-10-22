Meloni'den protestoculara ağır darbe! 5 yıl hapis geliyor - Son Dakika
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Meloni'den protestoculara ağır darbe! 5 yıl hapis geliyor

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İtalya'da protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi ve yaklaşık 200 polisin yaralanmasının ardından Meloni hükümeti sert önlemler aldı. Yeni düzenlemeyle şiddet eylemlerine katılanlara 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezası öngörülürken, çocukların verdiği zararlardan aileleri de sorumlu tutulabilecek. Meloni, olaylarla bağlantılı 330 kişinin yaklaşık yarısının yabancı kökenli olduğunu, en küçük şüphelinin ise 11 yaşında olduğunu açıkladı.

İtalya'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına yönelik protestolar, hafta sonu Milano başta olmak üzere bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüştü.

Gösteriler sırasında yüzlerini kapatan gruplar polisle çatışırken, çok sayıda mağazanın camları kırıldı, iş yerleri yağmalandı ve kamu mallarına zarar verildi.

İtalyan makamlarının açıklamalarına göre olaylarda yaklaşık 200 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaşananların ardından Meloni hükümeti, kamu düzenini sağlamak amacıyla yeni tedbirler aldı.

5 YILA KADAR HAPİS, 20 BİN AVRO PARA CEZASI

İtalya Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen düzenlemeyle, gösteriler sırasında şiddet eylemlerine katılmak ayrı bir suç olarak tanımlandı.

Buna göre en az 5 kişilik bir grup içerisinde taş, sopa veya havai fişek gibi nesneler kullanarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişiler, 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Eylemcilerin yüzlerini gizlemesi veya olaylarda insanların yaralanması durumunda cezalar ağırlaştırılabilecek.

Meloni'den protestoculara ağır darbe! 5 yıl hapis geliyor

ÇOCUKLARIN VERDİĞİ ZARARI AİLELERİ ÖDEYECEK

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, reşit olmayan kişilerin neden olduğu maddi zararlara ilişkin oldu.

Hükümet, yağmalama ve mala zarar verme olaylarına karışan çocukların yol açtığı maddi kayıplardan ailelerinin de sorumlu tutulmasını kararlaştırdı.

Böylece iş yerlerinin tahrip edilmesi veya kamu mallarına zarar verilmesi durumunda, zararın karşılanması için çocukların ebeveynlerine başvurulabilecek.

330 KİŞİNİN YARISI YABANCI KÖKENLİ

Başbakan Meloni, protestoların ardından 330 kişinin gözaltına alındığını veya kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Meloni'nin verdiği bilgiye göre bu kişilerin yaklaşık yarısı yabancı kökenliydi. Söz konusu grubun hem İtalya dışında doğanları hem de ülkede yabancı ailelerin çocukları olarak dünyaya gelenleri kapsadığı belirtildi.

Meloni, olaylara karışanlar arasında çok sayıda çocuğun bulunmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Meloni'den protestoculara ağır darbe! 5 yıl hapis geliyor

EN KÜÇÜK ŞÜPHELİ SADECE 11 YAŞINDA

Protestolar sırasında kimliği belirlenen en küçük kişinin 11 yaşında olduğu açıklandı.

Meloni, bu kadar küçük yaştaki çocukların şiddet olaylarıyla ilişkilendirilmesinin kaygı verici olduğunu belirterek, gençlerin şiddete yönelmesini önlemek için daha kapsamlı tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Yeni düzenleme kapsamında 14-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik adli tedbirlerin de genişletilmesi kararlaştırıldı.

MİLANO'YA 500 ASKER GÖNDERİLİYOR

Hükümet, Milano'da güvenliğin sağlanması amacıyla 500 ilave askerin görevlendirilmesini onayladı.

Askerlerin yıl sonuna kadar kentte görev yapması, kritik noktaların korunması ve güvenlik güçlerine destek verilmesi planlanıyor.

Bununla birlikte askerlere doğrudan polis yetkileri verilmesini öngören önerinin, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın itirazının ardından kabul edilen düzenlemeden çıkarıldığı bildirildi.

Meloni'den protestoculara ağır darbe! 5 yıl hapis geliyor

MELONİ: YIKIP YAĞMALAMAK DEVRİMCİLİK DEĞİL

Başbakan Giorgia Meloni, yeni güvenlik önlemlerini duyururken protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına sert tepki gösterdi.

Meloni, yağmalama ve tahribatın protesto hakkıyla bağdaşmadığını belirterek, "Yıkıp yağmalamanın devrimcilikle hiçbir ilgisi yok. Yıkım ve hırsızlık protesto değil, suçtur." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı, şiddet olaylarına karışan kişilerin hukuki sonuçlarla karşılaşacağını vurguladı.

YENİ PROTESTOLAR ÖNCESİ GÜVENLİK ALARMI

İtalya'da hafta sonu yaşanan olayların ardından yeni gösteri çağrıları yapılması, güvenlik güçlerini yeniden harekete geçirdi.

24 Ekim'de Milano, Roma ve diğer kentlerde düzenlenmesi planlanan protestolar öncesinde yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı.

Meloni hükümetinin kabul ettiği yeni düzenleme yürürlüğe girerken, parlamentonun kararnameyi 60 gün içerisinde yasalaştırması gerekiyor.

Giorgia MeloniİtalyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    bizdede öyle karar alınmalı.çocukların verdiği zarar ailelerden alınmalı.birçok aile yaşı küçük ceza almaz diye çocuklarına suç işletebiliyor.dolayısı ile ceza aileye kesilmeli.hapis cezası almalı. 0 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    buda diktatör 0 0 Yanıtla
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